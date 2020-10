El gran gesto del Verdinegro con una joven sanjuanina que venció al coronavirus y donó plasma

El Club Atlético San Martín recibió este miércoles a Daniela Torres, una joven sanjuanina que venció al coronavirus y tras recuperarse donó plasma para ayudar a otros pacientes. En agradecimiento a su gesto, las autoridades del club le obsequiaron una camiseta oficial.

Daniela llegó de Buenos Aires a San Juan en un colectivo de repatriados en junio. En el hotel, tras hisoparse, dio positivo de Covid-19. Pasó 32 días aisladas, lejos de su familia, sobre todo de sus hijas. En una entrevista con este medio contó que durante ese tiempo la pasó muy mal: estuvo internada por estrés y al borde de la depresión. Mucho tuvo que ver no sólo el encierro, sino también las agresiones constantes que recibía ella y sus hijas por el solo hecho de padecer la enfermedad

A partir de su recuperación y el vivir de cerca la lucha de otras personas con coronavirus, sumado a su experiencia, es que se sumó a la donación de plasma. "La primera vez estaba un poco nerviosa y tenía incertidumbre de no saber cómo era. Los profesionales me explicaron todo y después de una prueba de sangre para saber si estaba todo bien, fui a donar plasma. Me conectaron a una máquina, no sentí dolor ni nada por el estilo. Sólo el pinchazo de la aguja", explicó.

¿Qué es la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19?

Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad.

La donación solo de plasma o "plasmaféresis" consiste en extraer sangre de la persona recuperada, separar las células sanguíneas mediante un separador celular, retener el plasma y devolver el resto al donante por la misma vía. La donación dura unos 45 minutos.

Como el plasma es en su mayor parte agua, la recuperación del donante es muy rápida y las donaciones pueden ser más frecuentes.

