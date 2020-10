Descalificación, polémica y victoria del caballo de Forestello en el gran clásico sanjuanino

El regreso del turf tras siete meses de parate por la pandemia de coronavirus no fue del todo tranquilo. Este domingo el esperado Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento se llevó a cabo en las instalaciones del hipódromo del Jockey Club con un final que tuvo de todo: descalificación, polémica y un ganador.

El clásico del turf sanjuanino arrancó puntual, a las 16.30 y fue transmitido a través de Youtube. Tras una larga jornada con 18 carreras y muchos protocolos a cumplir por la emergencia sanitaria, los ocho caballos sanjuaninos salieron a la pista a disputar el premio más importante del año.

La pelea siempre fue protagonizada por Willi Smith, el caballo del ex entrenador de San Martín, Rubén Forestello, y More Easy. Sin embargo ya en el último tramo fue este último caballo, que es cuidado por Luis Flores, quien superó a su contrincante al llegar a la recta final. Parecía que el equipo de More Easy festejaba su primera victoria en el clásico hasta que, 15 minutos después, los comisarios decidieron descalificarlo.

¿Qué pasó? El jurado explicó que el caballo número 2 encerró en el tramo 1.000 al "pingo" de Forestello y por eso lo mandaron a la segunda ubicación. Con esto el zaino Willi Smith subió a lo más alto del podio y se quedó con el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento.

La decisión generó gran polémica dentro del seno de la hípica. Los dueños y seguidores de More Easy salieron a protestar e incluso tuvieron que ser detenidos por la seguridad de la competencia (video).