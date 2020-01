Alberto Platero: “No sé si me presente en estas elecciones, hay muchos desagradecidos”

Este viernes la Liga Sanjuanina de Fútbol cumple 99 años como toda una institución en nuestra provincia. Recordando que fue fundada el 31 de enero del año 1921, La Liga es la entidad que asocia, en la provincia, a los clubes que poseen equipos de fútbol. Es también la encargada de la organización del Torneo Oficial de este deporte. Y en este sentido Tiempo de San Juan habló con el presidente de la institución Alberto Platero quien se despeña en tal cargo hace 4 años y que de cara a las elecciones de marzo tiene más dudas que certezas a la hora de presentarse para comandar por 2 años más la junta directiva.

“Han sido años muy largos y estoy cansado, además en este trabajo pasa mucho que por ahí no te reconocen el esfuerzo que se hace, son muy desagradecidos, en síntesis estoy cansado de luchar contra molinos de vientos” afirmó Platero a este diario. Y agregó “que si bien las elecciones serán en marzo, vamos a evaluar en estos días si seguimos o no, porque si bien hemos crecido mucho, hay que tener la cabeza fría para no caer en la mediocridad” afirmó.

Si hablamos de los antecedentes históricos, a principios del siglo XX, el fútbol se vivía de manera amateur principalmente en clubes barriales. Se armaban torneos pero de una manera más improvisada. Fue recién en 1920 cuando el gobierno lanzó la iniciativa de darle a la actividad una organización más formal y fue así que el diputado Juan Agustín Arturo elaboró un proyecto de ley en tal sentido. La legislatura sancionó la ley el 9 de noviembre de 1920 y el gobernador Amable Jones promulgó la iniciativa que, entre otras cosas, ordenaba la expropiación de un terreno en el departamento Concepción para ser cedido a la nueva organización.

La norma establecía que el director General de Escuelas debía invitar a los clubes deportivos existentes en la provincia, a fin de constituir la Liga Sanjuanina de Fútbol. Esta institución se haría cargo del terreno expropiado para dedicarlo a la práctica del fútbol y el atletismo.



Con información de San Juan al Mundo