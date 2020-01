¿Hay grieta? mirá qué dijo el fútbol sanjuanino de la designación de Macri en la FIFA

El nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA cayó como un baldazo de agua fría en el fútbol argentino, que reaccionó con sorpresa y críticas a la decisión de la entidad que rige los destinos del deporte a nivel mundial.

A nivel nacional, dirigentes como los presidentes de River, Boca y San Lorenzo –Rodolfo D’Onofrio, Jorge Amor Ameal y Marcelo Tinelli–, consideraron “lamentable” la llegada de Macri a la FIFA. Así mismo, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia que dirige la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó un comunicado en contra de la asunción del ex presidente. También desde la SuperLiga manifestaron su desconformidad- incluso estando muy peleados con la AFA- coincidieron con la mayoría.

En San Juan varios hablaron al respecto y esto fue lo que opinaron:

Alberto Platero- Presidente de La Liga Sanjuanina de Fútbol

“Que quilombo que se armó. Por lo menos tenemos un representante. En la FIFA le tendrían que haber comunicado a AFA, al ser un representante argentino, pero Macri es un poco desubicado. Nunca le consultaron a la AFA nada. Ha sido por otros valores que lo designaron. La elección ha sido desacertada. Y si bien Macri fue un buen dirigente de Boca, no le fue bien como presidente y esto tendría que haberse contemplado”.

Alberto “Beto” Naveda – Ex jugador de Boca y ahora jefe de asesores de la Secretaría de Deportes

"No tengo mucha opinión al respecto. Ha tenido una gestión como presidente pero eso es algo aparte. Sé que como presidente de Boca hizo una buena gestión pero no tengo mucho más que decir".

Chiqui Tapia - Presidente de la AFA se expresó en el siguiente comunicado:

"La Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa ha tomado conocimiento de la designación del Ing. Mauricio Macri, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación”, recalcaron.

Raúl Fernández - Presidente de la Liga de Sarmiento

“No estoy de acuerdo, deberían haber consensuado directamente con la casa matriz del fútbol. No se lo merece por todo lo que nos hizo pasar al pueblo argentino. No me parece la persona indicada. No le tengo fe a la gestión, hay muchos buenos dirigentes pero este no es el caso".