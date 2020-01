Argentina inicia el camino a Tokio 2020 frente a Colombia

El sueño de la clasificación olímpica está a punto de comenzar para la selección argentina Sub 23. Y será nada menos que ante el Colombia, el seleccionado local que viene de participar en la última edición de los Juegos Olímpicos -al igual que Argentina-, y que buscará hacerse fuerte en su casa y aprovechar la ventaja de la localía.

Al igual que le sucedió hace cuatro años a Gerardo Martino -finalmente terminaría renunciando como entrenador de la Selección por los conflictos internos en la AFA-, Fernando Batista tuvo bastantes conflictos para conformar el plantel que representará al fútbol argentino en el torneo clasificatorio. La negativa de los clubes europeos -al no ser un torneo organizado por la FIFA no están obligados a liberar al jugador- y el conflicto con el calendario del fútbol argentino -la Superliga comenzará casi en paralelo con el inicio del certamen continental- fue clave en la conformación del grupo.

Ante la imposibilidad de citar a varios futbolistas aptos para la categoría como Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, dos jugadores del gusto del entrenador, sumado a la baja de Santiago Ascacibar -el mediocampista acaba de firmar contrato con el Hertha Berlín de la Bundesliga, así como también la de Lautaro Valenti -el marcador central de Lanús no fue cedido por la institución del Sur-, el Bocha terminó quedándose con la base de las últimas citaciones para competir en territorio cafetero.

De esta manera, Batista saldrá a la cancha con un equipo que conoce y por el cual apuesta fuerte. Al parecer, Facundo Cambeses sería el arquero titular. Al portero de Banfield lo acompañará otro bastión para el Bocha: su dupla de marcadores centrales serán Nehuén Pérez -el propio DT fue parte de la formación del defensor en Argentinos Juniors, adquirido por el Atlético Madrid del Cholo Simeone- y Facundo Medina, de Talleres de Córdoba.

Otro de los conocidos por el Bocha es Fausto Vera, que cumplió todo el proceso de selecciones juveniles en la AFA: estuvo en la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. En la actualidad, es pieza clave para Diego Dabove en el puntero del torneo argentino. Nicolás Capaldo lo acompañaría en la zona de volantes de contención y, más adelante, una línea de tres futbolistas acompañaría a Adolfo Gaich en la zona del ataque: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi.

Después del debut ante el seleccionado local, la selección argentina tendrá fecha libre y recién volverá a jugar el próximo viernes 24 contra Chile, también a las 22.30 (hora argentina). El lunes 27, el rival será Ecuador, mientras que el jueves 30 se enfrentará a Venezuela -ambos a las 20- para cerrar la fase de grupos.

Fernando Batista buscará lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (@afaseleccion)

Posibles formaciones

Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Colombia: Esteban Ruiz; Ánderson Arroyo, Carlos Terán, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta, Kevin Balanta, Iván Angulo, Nicolás Benedetti; Luis Sandoval y Jorge Carrascal. DT: Arturo Reyes.

Hora: 22.30

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira, Colombia)

TV: TyC Sports

Fuente: Infobae