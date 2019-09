La historia de las camisetas robadas que unieron al Pueblo Viejo

En Concepción se vivió un hecho lamentable. Un hombre denunció que le robaron de adentro de su casa una valija con su colección más preciada: de camisetas, pantalones y camperones de San Martín que viene juntando desde que tiene trece años.

“De más está decir que las cosas materiales realmente no me interesa en lo más mínimo pero sí me interesaría mucho encontrar algunas de mis camisetas camperones camperas y pantalones de San Martín que tanto me costaron adquirir con el paso del tiempo”, escribió en su cuenta de Facebook Sergio Amestica, buscando que lo ayuden a recuperar las camisetas.

Como el hecho causó muchísima indignación, se vio la ayuda de hinchas que difundieron el mensaje de Sergio.

“Todo el mundo compartió la publicación y me han llegado mensajes de muchos hinchas que saben lo que esto significa. Todos se han comprometido en ayudar a buscar y estar atentos a cualquier reventa. Son camisetas viejas, no se consiguen en ningún lado, ni siquiera por las páginas de venta por internet”, dijo Sergio a este medio.

“Tengo la camiseta de los 100 años nueva, sólo la saqué para que la firme Tonelotto (Luis Tonelotto, el ídolo Verdinegro del ascenso de 2007), pero todas tiene un valor muy importante para mí, las vengo juntando desde los 13 años. Algunas me las han regalado y por otras eh pagado mucho dinero para tenerlas”, agregó Sergio.

El robo

Todo ocurrió el pasado jueves al mediodía, en la casa de Sergio, en Concepción.

“Un vecino me dijo vio a un hombre llegar en moto, pero como era sobre el mediodía pensó que era alguien conocido o familiar nuestro. Si bien se llevaron algunas otras cosas, pienso que el ladrón sabía de mi colección y que vino por ella”, finalizó Sergio.