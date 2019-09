Le robaron su colección más preciada: una valija repleta de camisetas de San Martín

“Lamentablemente debo informar que el pasado jueves al mediodía unas ratas entraron a mi departamento y me robaron una valija con mi colección de camisetas de San Martín”, escribió en su cuenta de Facebook Flakens Casm, un sanjuanino hincha del Verdinegro al que delincuentes le robaron su colección más preciada.

“De más está decir que las cosas materiales realmente no me interesa en lo más mínimo pero sí me interesaría mucho encontrar algunas de mis camisetas camperones camperas y pantalones de San Martín que tanto me costaron adquirir con el paso del tiempo”, agregó el joven al que además de la indumentaria del Verdinegro le robaron zapatillas y algunos objetos electrónicos.

“Sólo quería avisarles que si alguien sabe algo o se las ofrecen estoy dispuesto a pagar una recompensa por cualquier información que sea realmente concreta. Muchísimas gracias el que pueda compartir Se lo voy a agradecer de corazón”, finalizó.