Tras la dura caída, el Chalo Molina seguirá internado en Perú

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el sanjuanino Gonzalo 'Chalo' Molina sufrió una caída en la final y se quedó sin subirse al podio.

“Juegos Panamericanos 2019 me dejan con tristeza y golpes! Me sentía muy bien para conseguir una medalla pero lamentablemente una caída me dejó sin posibilidades. No era nada más que raspones pero luego de 20min me empecé a marear y ni siquiera poder sentarme, me trasladaron a una clínica hacerme estudios y comencé con dolor de cabeza, vómitos y sigo con mareos”, escribió “Chalo” en su cuenta de Facebook.

Además, llevó tranquilidad y dijo que “Por precaución y hasta que me mejore del traumatismo en la cabeza voy a seguir internado”.

Sin problemas y muy cómodo, el ciclista de estas tierras había ganado la primera y segunda carrera de punta a punta en semis, mientras que en la tercera quedó segundo por detrás de Federico Villegas, el otro argentino que integra la selección nacional, que finalmente fue tercero y se colgó la medalla de bronce.

“Por último felicitar a mi compañero @fedevillegas194 por su medalla de bronce! Te lo mereces wacho”, finalizó el sanjuanino.

Así fue la caída de Molina: