¡Atención académicos!: Racing sacudió el mercado comprándole un futbolista al Manchester City

Racing salió al mercado de pases con la intención de revolucionarlo. Luego de cerrar la llegada de Sebastián Beccacece como reemplazante de Eduardo Coudet como entrenador, el presidente Víctor Blanco y el manager Diego Milito se sumergieron en el mundo de las negociaciones con el objetivo de completar el plantel a gusto del nuevo director técnico, que pretende jugar con extremos. En ese tren, el club concretó la compra de una de las mayores promesas del Manchester City.

La Academia cerró la incorporación de Benjamín Garré, mediocampista o wing izquierdo, de 19 años. El argentino ya llegó a la Argentina y en Avellaneda comprarán el 75% de la ficha en 2.500.000 dólares. El nieto del ex lateral de la Selección campeona del mundo en México 1986 (hoy integrante de la secretaría técnica de Ferro) se marchó a Inglaterra a los 16 años por la patria potestad; entonces pertenecía a las inferiores de Vélez. De gran desequilibrio en el uno contra uno, en el conjunto que dirige Pep Guardiola sólo llegó a jugar amistosos de pretemporada; luego siempre fue parte del combinado Sub 23.

Garré también tiene pasado en las selecciones juveniles de Argentina: con la Albiceleste jugó los Sudamericanos Sub 15 de 2015 y el Sub 17 de 2017. No es el único puesto en el que Racing busca reforzarse de cada a un 2020 en el que jugará la Copa Libertadores y además buscará el bicampeonato en la Superliga (está a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors). La dirigencia ya mantuvo contacto con San Lorenzo y preguntó por el lateral Andrés Herrera y el delantero por afuera Héctor Fértoli. La cotización del marcador de punta de gran vocación ofensiva luce lejos de lo que pretende abonar la Academia (4.000.000 de dólare), pero por el ex Newell’s (institución que atesora la mitad de la ficha) las negociaciones pueden avanzar.

Con el Ciclón también hay alguna charla en proceso por una posible salida: la del marcador central Alejandro Donatti. Blanco ya advirtió que su compañero de zaga, Leonardo Sigali, es instransferible, pero por el ex Boca Unidos es más permeable para escuchar ofertas. ¿Y Ricardo Centurión? El pase sigue siendo del club y todavía no rompió el préstamo con Atlético San Luis de México, más allá de que el jugador admitió que no desea regresar. Una vez que se cumplimenten los pasos legales, en Avellaneda piensan en volver a negociarlo. El fútbol argentino abrió la temporada de pases y Racing se propuso transformarse en gran protagonista. Y dio el primer gran paso con Garré.