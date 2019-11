Video: tenso cruce entre Diego Maradona y Gastón Fernández

Diego Maradona y Gastón Fernández vivieron un partido aparte antes, durante y después del clásico platense, que terminó con triunfo 1-0 para Estudiantes en el Bosque.

Ni bien terminó el partido, a la Gata le preguntaron por el cruce que habían tenido más temprano, y el delantero intentó bajarle el tono: "Cosas del partido. Todos fuimos jugadores, Diego también. No estoy a la altura de pelearme con Maradona. Hay que mantener la calma".

Sin embargo, después volvieron a quedar cara a cara con Diego, que estaba separando a Tijanovich y Andújar. Fernández lo esperaba para terminar el pleito, pero el técnico del Lobo lo increpó con un "vos me conocés, no me boludeés, boludo".

"Lo que pasa en la cancha queda en la cancha", fue la respuesta de la Gata, mientras el Gallego Méndez intercedía y alejaba a las cámaras. Final muy caliente en el clásico platense.