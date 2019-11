La fortaleza defensiva, el bastión de Grelak para la levantada de San Martín

"Yo tengo otra idea de estructura con respecto a Yagui, pero simplemente de posicionamiento de campo y no de ir a buscar el partido y ganar. La idea es ser protagonistas sin darle tanta trascendencia a la posesión de la pelota". Con esa frase, Alfredo Grelak se presentó el martes 3 de septiembre en San Martín. Hoy, consumados ya once partidos bajo su dirección técnica, se podría decir que encontró el equipo: ganó cinco, empató cuatro y perdió dos. En siete encuentros terminó sin goles en contra y en total le marcaron siete solo en cuatro partidos, y acumula cuatro consecutivos sin que le conviertan.

Sus primeros cuatro partidos (0 a 0 contra Agropecuario de visitante, 0 a 0 frente a Barracas Central de local, 1 a 1 frente a Morón de visitante y 1 a 2 contra Temperley en Concepción) no contentaron a los hinchas, que en aquel momento pidieron su cabeza y también protestaron contra la dirigencia. Pero luego vendrían la victoria en Vicente López por 1 a 0 con gol de Ian Escobar y el 3 a 1 frente al clásico Independiente Rivadavia de Mendoza en el Hilario Sánchez con un primer tiempo a toda orquesta. Eso tranquilizó a los hinchas, el equipo empezó a confiar en sí mismo y empezó a subir en la tabla de posiciones.

La era Grelak empezó en la 4ta fecha frente a Agropecuario. (Infografía: Promiedos)

Aquella derrota sufrida por Atlanta por 3 a 1, donde su equipo fue ampliamente superado en condición de visitante, pudo haber mermado la moral de un equipo que empezaba a levantar pero que se encontraba con un duro revés. Sin embargo, vendrían tres victorias consecutivas y un empate (el del pasado domingo) sin recibir goles en su propio arco que le darían aire. Quizás, la deuda pendiente sigue siendo la generación de juego ofensivo y su debida efectividad, ya que solo ha marcado doce goles en todo el campeonato y diez bajo la conducción de Grelak, en sus once partidos al mando.

En términos de efectividad, puramente numéricos, el ex técnico de Quilmes y Almagro tiene un porcentaje del 57% del total de puntos: sacó 19 unidades de 33 posibles. Cualquiera que haya visto jugar a San Martín en estos once partidos puede dar fe de que el equipo cumple con la premisa del técnico de que no es importante tener la posesión del balón, con un 4 4 2 que lo primero que busca es cerrarle los espacios al rival. El equipo se armó de atrás para adelante. Incluso no dudó en armar línea de 5 en algunos partidos cuando el resultado le daba una mínima ventaja que supo cuidar.

El defensor que jugó absolutamente todos los partidos y minutos de la era Grelak y del campeonato es el marcador central de 24 años Facundo Monteseirín, que además marcó tres goles y es el goleador del equipo en el campeonato (luego lo siguen Gelabert, Bravo y Osorio con dos cada uno). Alrededor de él se edificó la defensa: Ian Escobar (jugó de titular los últimos siete partidos) le ganó el puesto a Iberbia (solo entró del arranque en la era Grelak en su primer partido de la fecha 4, donde fue reemplazado en el entretiempo), Mattia (que volvió de una lesión) se lo ganó a Puchetta (solo jugó de titular el primer partido de la era Grelak y también en los tres encuentros anteriores) y Barrios disputó más minutos como titular que Prósperi.

Alfredo Grelak tiene 49 años, una larga carrera como jugador en el ascenso argentino y fue director técnico de Quilmes, Almagro y Mitre de Santiago del Estero.

Un destacado que no se puede dejar pasar es el del arquero titular y capitán de este equipo, Luis Ardente. Disputó todos los partidos desde el inicio, y aunque en el último encuentro frente a Guillermo Brown tuvo que salir por un golpe y precaución, todo indicaría que seguiría cubriendo los tres palos del arco verdinegro con normalidad. Con mucha experiencia y atajadas memorables ha sabido brindarle tranquilidad a la defensa, al equipo, al técnico y a los hinchas. El arquero de 38 años ya es una leyenda en la institución del Pueblo Viejo, formando parte del equipo desde el año 2011, además es uno de los indiscutidos.

Para concluir, San Martín se encuentra en la quinta posición en la tabla de la Zona 1 del Torneo Primera Nacional. En su grupo es el equipo al que menos goles le han convertido con nueve tantos en total, misma marca que tres equipos de la otra zona: San Martín de Tucumán, Defensores de Belgrano y Villa Dálmine. El próximo encuentro será el último de la primera ronda, y será frente a Alvarado de Mar del Plata en condición de local, un equipo que es el segundo más goleador de la zona. Habrá que ver cómo lo contrarresta Alfredo Grelak, un desafío de los que le gusta.