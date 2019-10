A días del Superbike, dos sanjuaninos piden apoyo financiero a través de las redes

A pesar de recibir apoyo de la Secretaría de Deportes, Juan Ignacio Rodríguez y Luis Mercado aún no cubren el 100% del presupuesto que demanda participar en el GP3 de las Américas, la categoría telonera del Mundial de Superbike que se disputará este fin de semana el Circuito El VIllicum. Los pilotos sanjuaninos expresaron a través de sus redes sociales el drama que están atravesando y solicitaron colaboración tanto a empresas y negocios como al público en general.

"Llevo un 70% del presupuesto. El Gobierno me ayuda un montón, pero me falta. Me estoy moviendo por un montón de lados, estoy siguiendo el campeonato argentino y estoy mal económicamente. Falta un 30% para poder asistir y me siento desesperado por no poder conseguir la plata", comentó Rodríguez, quien agregó que "una ayuda de $200 es un montón".

Lo mismo ocurre con Mercado, quien a través de Facebook explicó su complicada situación a días de la carrera. "Invito a empresas, negocios y demás, que estén interesados en colaborar con su auspicio para lograr reunir el presupuesto que nos está limitando para confirmar nuestra presencia. Toda colaboración será de gran ayuda y se agradecerá enormemente", afirmó el joven.

En la categoría ya está confirmada la participación de los sanjuaninos Carlos “Dibu” Morales, Diego Jurado, Nicolás García, Cristian Correa y Mauricio Quiroga.