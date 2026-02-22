domingo 22 de febrero 2026

Impactante

Jake Paul se sometió a una nueva operación de mandíbula tras su pelea con Anthony Joshua

El influencer devenido en boxeador todavía sufre las consecuencias de haber peleado con un el campeón del mundo.

Por Agencia NA
El tremendo derechazo con el que Joshua fracturó la mandíbula de Jake Paul. Foto: Agencia NA&nbsp;

El tremendo derechazo con el que Joshua fracturó la mandíbula de Jake Paul. Foto: Agencia NA 

El influencer devenido en boxeador Jake Paul se tuvo que someter a una nueva operación tras la fractura de mandíbula que sufrió hace semanas al pelear contra el británico y ex campeón de pesos pesados, Anthony Joshua.

Paul, de 29 años, compartió la noticia en sus redes sociales, a través de una publicación donde detalló: “Tuve que hacerme otra cirugía de mandíbula. Los tornillos y las placas se estaban soltando porque al parecer no descansé en los últimos dos meses”.

Esta pesadilla para Paul comenzó el pasado 19 de diciembre, cuando peleó en Las Vegas ante Joshua, ex campeón de pesos pesados.

image

En dicho combate, el británico lo noqueó en el sexto round con un tremendo derechazo que le generó una fractura de mandíbula por la que debió ser sometido.

Aparentemente Paul no hizo la rehabilitación de manera correcta, por lo que tuvo problemas con las placas y tornillos que le pusieron y lo tuvieron que operar nuevamente.__IP__

En su carrera como boxeador profesional, Paul tiene un registro de 12 victorias y dos derrotas. Además, se enfrentó con otros ex campeones del mundo como el estadounidense Mike Tyson y el mexicano Julio César Chávez Jr., aunque ambos en su ocaso y extremadamente lejos de su mejor nivel.

