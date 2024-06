Silvina Herrera, la fotógrafa del gauchaje sanjuanino

2.jpg

“Yo hacía fotos de un negocio de ropa que tengo, en la Federación las vieron y le gustó mi forma de hacerlas. Ahí fue que me preguntaron si me interesaba hacer fotos para ellos, para que los gauchos se lleven a casa, y les dije que sí. Esto es a beneficio, obviamente. Una lo hace de corazón y ahora es como que me siento comprometida para que las familias tengan después su foto haciendo el asadito o los jinetes realizando sus destrezas. La verdad que me gusta mucho lo que hago”, comentó Silvina.

La fotógrafa, tomándose un momento en la cobertura que realizó en el 34º Aniversario de la Agrupación Gaucha La Legua, también se refirió al vínculo con la tradición que le viene legado por su familia.

“Mi papá fue de los gauchos de la José Dolores. Fue uno de los que comenzaron con la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Se llamaba Enrique Herrera. De chiquitita estuve vinculada con los caballos y también empecé con los gauchos de la José Dolores. Después empezamos a hacer nuestra propia agrupación, que es la Juan José Güiraldes y en la que estoy actualmente”, afirmó.

Por último, consultada por sus habilidades como jinete, la Chivy contestó: “Hoy en día estoy un poquito parada cuando vengo a los festivales por el tema de la fotografía ya que por ahí me cuesta traer caballos. Estoy trabajando y tengo que estar cuidando los caballos. Pero, sí vengo con mi caballo, me gusta participar de los desfiles que se hacen en estos eventos y también he hecho varias cabalgatas”.

“Tengo una yegua que se llama Cataleya y ahora también a Igor, que es un pintado hermoso que en cualquier momento lo voy a llevar a un evento para que lo conozcan. Y tengo a Chechu, que es un abuelito que tengo jubilado y que no lo saco a ningún lado”, remató Silvina antes de volver a darle al disparador de su cámara.