Rivadavia rematará 25 movilidades y comprará nuevos patrulleros y chalecos balísticos

Ahora y con la colaboración de la Caja de Acción Social, la Municipalidad de Rivadavia anuncia para el próximo 19 de abril a las 16:30 hs en sede de Mendoza 451 (s) la oferta de las 25 movilidades y la exhibición de las mismas los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 14 a 18 hs en Lavalle y Paso de los Andes, Villa Seminario.

En cuanto a los autos que se ofrecen en la subasta, se cuentan 17 Chevrolet Corsa Classic cuyos modelos parten del 2012, 7 motocicletas Okinoi 110 cc del año 2018 y 1 minibús Mercedes Benz Sprinter modelo 2011.

La lista completa de 25 lotes que se subastan y su precio base es la siguiente:

01 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 659 $300.000

02 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N a+d - modelo 2012

LZI 660 $200.000

03 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 658 $150.000

04 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 685 $150.000

05 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 656 $300.000

06 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 657 $300.000

07 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 682 $300.000

08 - Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A089 PSH $30.000

09 - Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A089 PSC

10 - Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A089 PRZ $30.000

11 - Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A089 PSB $30.000

12 - Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A089 PRY $30.000

13 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 688 $150.000

14 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 654 $180.000

15 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 655 $150.000

16 – Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A089 PSE $40.000

17 - Motocicleta Okinoi 110 cc. Modelo 2018

A090 FYY $40.000

18 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 687 $300.000

19 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 689 $300.000

20 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 652 $300.000

21 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N Spirit a+d - modelo 2012

LZI 653 $200.000

22 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N abs+airbag - modelo 2015

PKP 252 $300.000

23 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N abs+airbag - modelo 2015

PKP 257 $300.000

24 - Chevrolet Classic sedan 4 puertas LS 1.4 N abs+airbag - modelo 2015

PKP 251 $400.000

25 - Minibus Mercedes Benz Sprinter 313 CDI/C 3550 - modelo 2011

JRD 735 $1.000.000

Info Fotos Remate Rivadavia 2024.pdf

Ciertos aspectos a tener en cuenta para el día del remate son:

- Asistir con DNI para adquirir un lote.

- Abonar en moneda de curso legal en pesos, el 10% del monto total más el 10% de comisión de martilleros.

- Contado efectivo o transferencia bancaria

- Contado efectivo ó transferencia bancaria. - (NO Dólar - NO Mercado Pago- No Cheques) *El saldo restante se deberá CANCELAR DENTRO de los CINCO (5) días hábiles siguientes, en Caja de Acción Social, Santa Fe 10(e). 1o Piso Tesorería - En horario de 07 a 10 Hs. - SIN EXCEPCION caso contrario perderá la suma pagada como seña anteriormente y el lote señado. – *Se participa sin inscripción y no se debe abonar ningún costo con anterioridad al remate. *Precio base: es el valor de asignado de referencia a cada lote y con éste comienza el martillero para el remate. *El precio final para la adquisición de un lote es al "Mejor Postor".

Otros aspectos a considerar para retirar el vehículo:

- Deberá tener la boleta entregada por Tesorería, con el sello de "CANCELADO".

- Los Formularios son 100% a cargo del “COMPRADOR”.

- Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por el Municipio de Rivadavia - oficina de Despacho. Dres.: Raul Fernandez y Pablo Iribane. Cel. 264 6751987.

- Para retirar la movilidad presentar los requisitos que solicite la entidad vendedora en este caso, Municipalidad de Rivadavia.

Todas Las unidades que se rematan, han sido inventariadas por la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social del Gobierno de San Juan, como garantía de transparencia, seriedad y eficiencia en este tipo de transacciones de bienes del Estado.

El Intendente Sergio Miodowsky ha manifestado la intención de comprar 5 nuevas movilidades de patrullaje y 5 chalecos balísticos para la Dirección de Prevención y Comunal con el dinero recaudado del remate. De esta manera se mantiene vigente el compromiso de sostener la seguridad departamental que mejora la calidad de vida de los vecinos.