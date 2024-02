'Pirincho' Contreras: el 'iracundo calingastino' y una carta a Isabel Perón que pudo cambiarlo todo

Desde pequeño se abrazó a la música, aunque en los últimos años por distintas circunstancias no encontraba la posibilidad de compartirla con el público. Eso explica la felicidad que cargaba tras terminar su presentación en el anfiteatro natural Cerros Colorados: “ Gracias a Dios, después de mucho tiempo he podido subirme a un escenario y salió todo muy bien . Desde el 2020 que no tenía la posibilidad porque llegó la pandemia y después pasé un año malo. Ahora se han vuelto a acordar de mí y espero que la gente lo haya disfrutado como yo”.

En el arranque de un raudo recorrido por su vida musical, el ‘Pirincho’ expresó: “Desde niño siempre he sido más folklorista que nada. He compuesto canciones para amigos, para mi nieta y para otras personas”.

“Y con la música del recuerdo empezamos en esos tiempos de grandes farras, en las que buscamos brindar algo más que el folklore, algo diferente. Ahí empecé a cantar los Iracundos, Los Golpes de Chile, Los Ángeles Negros, etc. Con unos amigos hicimos un grupo que se llamó ‘Banda Sol’. Ellos venían tocando cuartetos, pero me invitaron a sumarme con temas románticos, con la música del recuerdo”, prosiguió este vecino de la Villa de Calingasta.

Pero la historia pudo ser otra si pasado el ecuador de los ’70 los militares no hubiesen llevado a cabo el golpe militar: “Con unos amigos, allá por 1976, tuvimos la idea de armar una banda y le mandamos una carta a Isabel Perón para pedirle ayuda para poder comprar los instrumentos. La carta llegó a sus manos y nos dieron el visto bueno, pero después vino el derrocamiento y nos quedamos con las ganas”.

La vida lo golpeó con dureza tiempo atrás cuando falleció su esposa y madre de su hijo: “El 29 de febrero van a hacer ocho años que perdí mi esposa. A ella le escribí una canción que se llama ‘Tan solo 30’’. Esos fueron los años que duró nuestro amor hasta que falleció. Ahora tengo una nueva pareja y estamos volviendo a vivir”.

Pirincho, quien se define como “una persona simple a la que le gusta disfrutar la vida”, ratificó que nunca ha tenido oportunidad de compartir su canto en otro municipio que sea su querida Calingasta: “Nunca he salido de aquí, pero yo siempre estoy dispuesto a ir, incluso gratis, porque a mí la música me gusta, me encanta”.