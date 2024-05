Fernando Vaca, el único jinete devoto que acompañó a la Virgen de los Desamparados en Albardón

“Vivo en el Barrio 15 de abril y soy devoto de la Virgen de los Desamparados desde que tengo uso de razón. Siempre voy a la Novena y a todas las fiestas patronales. Esta es la primera vez que voy a caballo. Hace mucho lo hacían otros jinetes, pero lo prohibieron porque los caballos defecaban en el camino y dejaban un mugrerío en la calle”, comentó Fernando, quien en esta oportunidad a participar de la procesión minutos después de que su pingo ‘fuese al baño’ en su casa.

Fernando, que divide su tiempo semanal entre estudiar para ser en un futuro técnico mecánico y llevar adelante trabajos rurales de toda índole, asegura que el mejor momento del día es cuando se sube al lomo de su caballo, toma las riendas y juntos recorren distintos puntos de su departamento.

“Soy de andar mucho a caballo. Generalmente día por media, pero cuando se puede todos los días. Nosotros tenemos los animales en una finca y enfrente hay unos campos que están muy buenos para cabalgar. Sino también por la calle, en realidad me gusta andar por todos lados. Fue mi viejo el que me enseñó a andar a caballo, todo lo que sé me lo enseñó mi viejo ”, expresó el joven Vaca antes de precisar que, además de la Virgen de los Desamparados, también es “muy devoto de Santa Bárbara de Mogna, todos los años vamos para allá. También cumplimos con la Difunta Correa y participamos en las distintas cabalgatas que se hacen año tras año”.

Su pasión por los caballos y las tradiciones la comparte con su familia, pero de momento no se ha sumado a ninguna agrupación gaucha.

“No pertenezco a ninguna agrupación. No me gustan eso de estar dentro de las comisiones, de tener que elegir presidente. Hay cosas que pasan dentro de las agrupaciones que no me gustan y por eso no participo en ninguna”, completó Fernando, el único jinete que el pasado domingo acompañó la procesión en homenaje a la patrona de los albardoneros.