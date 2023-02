En Calingasta, evacuados y grandes daños por la crecida: buscan declararla zona de desastre

Impactantes imágenes de una creciente en Calingasta

De acuerdo al intendente, "son daños muy grandes en las viviendas ahora se va a evaluar por la mañana qué alcance tienen".

El problema de las crecidas es histórico en Calingasta. "No es fácil la solución, hubo resistencia de que un canal dividiera el pueblo en dos, hay varias zonas donde no hay defensas para mitigar. Ayer lo que complicó sobre todo es que fueron 35 minutos de intensa lluvia no solo en el cerro sino también en el pueblo. Ha afectado también cultivos sin duda, esto también será evaluado este viernes desde el área de Producción", se explayó.

La comuna fue afectada a mediados de mes por otro temporal pero el de este jueves fue mayor, con lo que la preocupación por darle solución hidráulica a las crecidas crece entre los calingastinos.

El intendente analizó que "debería ser urgente una declaración de emergencia municipal y provincial. Es una situación de desastre porque afecta todo el sistema, porque afecta la atención de salud ahora estamos limpiando accesos al hospital, también en los cultivos, bajas en las calles y rutas y desastre en las viviendas en particular".

Creciente en Barreal: la segunda en menos de un mes

Confirmó que en las próximas horas van a proponer al Concejo Deliberante que se declare zona de desastre a Calingasta para que les permita actuar más ágilmente en la asistencia de fondos.

"Anoche estuve en contacto permanente con el gobernador Uñac y el ministro (de Desarrollo Humano) Fabián Aballay", destacó Castañeda, a la vez que confirmó que se espera que el ministro visite personalmente las zonas dañadas en las próximas horas. Hay zonas que no se puede transitar y otras que vehículos bajos tienen gran dificultad, dijo sobre el estado de las calles a primera hora de este viernes.