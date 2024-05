Ana Paula Gutiérrez: el tierno presente y firme futuro de la Cabalgata de la Amistad

Bajo una voluminosa boina negra, sus ojos desbordaban vivacidad, al tiempo que con llamativa destreza controlaba al caballo marrón que había elegido para completar la travesía, la cual incluía distintos rincones del departamento del oeste sanjuanino hasta llegar al Camping del Cerro Blanco.

“Yo ya llevo un montón de cabalgatas. Desde chiquita que la hago y me gusta mucho porque me encantan los caballos”, se prodigó Ana Paula, para quien el frío no significó escollo alguno durante el tiempo que duró la aventura.

Mates y algunos alimentos caseros terminaron de completar el desayuno para la pequeña y madrugadora amazona, quien desde el primero momento estuvo atenta a los coordinadores del desplazamiento para cumplir con las indicaciones.

Asimismo, la simpática niña comentó que fue su papá quien le enseñó a andar a caballo desde muy chica y “ahora vengo a la cabalgata con él y con mi tata”.

Sacándola un poquito del mundo del gauchaje en el que tanto disfruta, Ana Paula indicó que está cursando 3 grado en una escuela de la zona y que, sin contar la pasión que tienen por los caballos, lo que más le gusta “es pintar”.

Antes de finalizar con la charla, la jinete expresó que tiene una hermanita pequeña: “Se llama Roma Josefina y a veces la subimos a los caballos con mi papá para que también vaya aprendiendo”.

Fue una de las protagonistas de esta edición y seguramente lo será en los próximos años. El sentimiento de alegría que despierta al verla sobre su caballo es el mejor aval de ello.