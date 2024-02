Álvaro Torres, un talento que conquista el corazón y el paladar

Tras presentarse ante el agradecido público que se congregó en el anfiteatro natural Cerros Colorados, Álvaro compartió sensaciones de una noche muy especial: “Estoy muy feliz de volver. Hace un año que no tocaba, he estado en ‘stand by’ y la verdad que es hermoso volver a sentir ese encuentro con la gente”.

IMG_8513.JPG

A modo de resumen, para aquellos que no conocen su historia artística, Álvaro explicó: “Yo empecé como solista, haciendo música folklórica. Con el tiempo conocí a los chicos - Agustín Tobares (bajo), Iván Rojo (batería) y Ernesto Domínguez (guitarra)- en un CAJ (Centro de Actividades Juveniles), nos organizamos y aún estamos juntos”.

“Hace 7 años que venimos con la música y en su momento hemos tenido la posibilidad de presentarnos en la Capital de San Juan. Cada vez que tenemos que tocar de este o del otro lado del Tontal lo hacemos con la misma felicidad porque es lo que nos gusta”, completó el compositor que en 2018 ganó el concurso Revelaciones de Calingasta.

Embed - Alvaro Torres en la Fiesta de los Enamorados Calingasta BARREAL

En cuanto a su perfil culinario, el cual comparte con su esposa, Álvaro se mostró un poco más timidón. Reconoció que la tarea de estar en esos dos frentes conlleva su desgaste, pero prefirió quedarse con una divertida propuesta de sus compañeros de música: “Los chicos me sugirieron que el nombre de la banda sea CQC ‘Catering que canta’”.

Por último, levantando la vista hacia los proyectos que tiene pensado afrontar dentro de su cara artística, Álvaro aseguró: “Estamos planeando hacer nuestro segundo disco, el cual se va a llamar ‘Propios y ajenos’. Va a estar compuesto por canciones mías y de otros artistas, como por ejemplo de Hinnú, con quién nos conocemos desde niños. También tendremos colaboraciones de amigos de Capital y de otros lugares de San Juan”.