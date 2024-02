Hinnu: entre una emocionante vuelta al pago, la osadía ante cámara y un futuro volador

Tras compartir una extensa selección de su repertorio -que incluyó canciones que a mediados de los 2000 sonaron entre los adolescentes de toda la provincia-, el compositor exteriorizó lo vivido en el escenario: “Esto es maravilloso. No suelo ponerme nervioso, pero creo que todavía estoy nervioso. Cada vez que vuelvo a Barreal, a Calingasta, siento el impacto de poder del Valle. Es real, existe, está y te pega . Todo el despliegue del evento y la gente han provocado que sea maravilloso. Estoy enamorado”.

IMG_8501.JPG

Comparando estas sensaciones con las de sus primeras presentaciones, Hinnu afirmó: “Creo que los nervios unos minutos antes de empezar a cantar siempre están. Suelo tocar bastante seguido, pero empieza a jugar un montón de cosas. Se siente raro y muy lindo. También quedan las canciones y el cariño de la gente”.

La sonrisa no le entraba en la boca. Y es que después de unos meses se reencontró con su terruño, al cual añora mucho y así lo confesó: “Extraño mucho a la gente, los abrazos, el cariño y el viento. Yo vivo en Carlos Paz y muchas veces me digo ‘hace falta viento acá. Che, un vientito por favor’. El otro día, un loco me preguntaba por qué ‘buen viento’ y ‘no mal viento’, y yo le decía que todo viento es bueno si sabés ajustar y apuntar bien las velas. Si sabés a dónde vas, el viento te lleva”.

Embed - Hynu en la Fiesta de los Enamorados Calingasta BARREAL

En cuanto a su presente artístico, el padre del pequeño Slash apuntó: “Ahora estoy sacando muchas canciones nuevas. Desde hace un tiempo estoy produciendo mis propias canciones y estoy en ese aprendizaje. Pasé de ir a un estudio de grabación a empezar a producir en casa, que es muy interesante y a su vez un lindo desafío. Lo lindo es que no hay límites y se puede construir desde la libertad. A veces sale bien y otras no”.

“Estoy soltando música nueva, de géneros distintos. Hace poco sacamos un reggaetón que también tiene su versión acústica. Estoy en esa, en la búsqueda de un sonido acústico, de un sonido tracción a sangre. Volver a las bases. Y creo que por eso también se ha dado la posibilidad de volver al Valle y aproveché para compartir las canciones de la forma más desnuda posible. Guitarra, voz y vamos para adelante. También estoy empezando a actuar en los videos. Es algo bastante atrevido. Es como despegar el avión y armarlo en el aire ”, añadió.

Para la despedida, un toque de los que Hinnu espera encontrarse en el futuro: “Me gustaría recorrer el mundo con la música. Seguir conociendo gente, seguir trabajando con gente de otros lugares. Seguir descubriendo sonidos, culturas. Pisando el acelerador artístico a fondo”.