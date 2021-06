Alarmas encendidas en Valle Fértil: nuevas medidas por el "colapso sanitario" que genera el COVID

Ante la escalada de casos de COVID 19 que presentó el departamento Valle Fértil, el intendente Omar Ortiz envió un mensaje a los habitantes de su departamento.

En el mismo habló de "colapso sanitario" que generó este aumento de positivos y tomó nuevas medidas.

Ortiz dijo: "hace dos mese atrás soplo teníamos alrededor de 10, 12, 15 casos COVID positivos. Hoy día el Valle tiene alrededor de 100 casos y vamos avanzando, es algo preocupante, algo que está colapsando el sistema de salud del departamento".

Agregó que "nosotros como responsables del bienestar de nuestro pueblo, como autoridades, pensamos que debemos tomar medidas y las vamos a formalizar la semana que viene".

En ese sentido dijo que "por ejemplo las cuadrillas de vereda van a parar 10 días; van a haber guardias mínimas en el municipio, es una forma de que la gente no siga circulando, que solo salga de su casa. Es un pedido formal, que no salga de su casa, si sale que sea solo a comprar mercadería o a la farmacia, no salga por salir, que no salga a visitar al vecino".

"Estamos viviendo una situación sanitaria compleja, la única forma de que podemos salvaguardar la situación es cuidarnos entre todos, cuidarse cada uno de ustedes", reflexionó.

Mirá el mensaje en Facebook.