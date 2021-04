Confirmado: ampliaron la Red Tulum en Valle Fértil y éste será el recorrido

En el día de hoy el Intendente Municipal de Valle Fértil, Sr. Omar W. Ortiz, la Secretaria de Gobierno, Sra. Cristina Salinas, la Secretaria de Administración y Hacienda, Sra María Luisa Romero y el Concejal Jaime Lara, anunciaron oficialmente la ampliación del recorrido de la Red Tulum en el departamento. Desde el día lunes 3 de mayo los distritos del sur, Astica y Chucuma, podrán contar con el servicio de transporte desde y hasta la Villa Cabecera San Agustín.

Las frecuencias serán tres al día, a primera hora, 6:45 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 18 hs. en la tarde, estos horarios están diagramados tanto a la comunidad educativa cómo así también para toda la comunidad.

Este nuevo sistema moderno inició en nuestro departamento hace aproximadamente 3 meses y a partir de día lunes 3 de Mayo, contará con este nuevo recorrido, con 3 frecuencias diarias, a un precio muy accesible y con colectivos nuevos totalmente climatizados para la comodidad de los vallistas y turistas que recorran el departamento.

Uno de los principales argumentos del pedido del Intendente Ortíz a las autoridades del Ministerio de Gobierno, es que ante la situación de pandemia los albergues de toda la provincia se encuentran cerrados y el Valle no es la excepción, esta situación conlleva a que muchos adolescentes que antes estaban albergados hoy no pueden asistir a los colegios secundarios, si bien hay estrategias de virtualidad esas poblaciones no siempre pueden acceder a las conexiones de internet y en otras ocasiones la calidad de la misma no es la mejor.

Fuente: Presa Municipalidad e Valle Fértil