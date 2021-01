Indignación en Valle Fértil por cómo entierran a los muertos de Covid-19

En los últimos días se viralizó una publicación de Facebook en la que una mujer denunciaba las condiciones en las que habían enterrado a su madre de 89 años, L. M. Paredes, de Chucuma, Valle Fértil. “Se los tira entre los escombros y se les hace un cerco con postes y media sombra”, denunció en la red social la hija de la fallecida, Nancy Vera. Tiempo de San Juan se comunicó con la mujer quien señaló que desde la municipalidad de Valle Fértil le dijeron que era protocolo Covid. Sin embargo, ella asegura que en ningún lugar del mundo existe este protocolo para entierros de muertos por coronavirus. “Es un protocolo que se inventó él”, dijo Vera refiriéndose al intendente departamental, Omar Ortiz.

Lo que molesta a Nancy y a sus dos hermanos, es que ubicaron el cuerpo separado con una media sombra y palos. En ese terreno, el suelo sería muy pedregoso, por eso cuando la enterraron quedó el ataúd atorado entre piedras. Además, los escombros extraídos al hacer la fosa quedaron allí, al lado de la difunta y sobre la tumba. Por la noche, dijo que se llena de agua y barro. “Es indigno para un ser humano”, lamentó la mujer.

“El protocolo habla del manejo seguro de la persona desde que se muere, no de discriminarlos. He llamado a cocherías, cementerios, a parientes de fallecidos por Covid, de otras partes de San Juan y me aseguraron que los ponen junto a los otros muertos”, declaró la residente de Chucuma a este medio.

Por último, Vera dijo que autoridades municipales del Valle viajaron hacia Chucuma y tuvieron una reunión con miembros de la comunidad de aquella localidad vallista, entre los cuales estaba el hermano de Nancy. Desde la familia de la difunta denuncian que les dijeron que “iban a sacar los palos, la media sombra y los escombros, pero que nunca lo hicieron. “