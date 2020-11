Atención: Capital adelanta el pago a sus empleados

En respuesta al pedido del intendente Emilio Baistrocchi, una vez más, la Municipalidad de Capital adelantó el calendario de pago para empleados municipales.

En razón de esto, en la mañana del jueves se acreditó haberes correspondientes a noviembre para becarios.

El cronograma de pagos continuará este viernes con el salario de personal de planta permanente. Mientras que los contratos se pagarán de acuerdo a la presentación de la documentación correspondiente.

Desde hace algunos meses, el municipio capitalino adopta la medida de modificar las fechas de pago a municipales con el objetivo de evitar la superposición con el calendario de pagos de agentes de Provincia.

La Municipalidad de Capital insta a los ciudadanos a continuar respetando los protocolos establecidos y solicita a los trabajadores evitar horarios y cajeros con gran afluencia de público, no asistir acompañados, usar tapabocas y mantener distancia social.

Se recomienda:

- No concurrir a los cajeros si no es estrictamente necesario.

- Utilizar las diversas maneras de operar como por ejemplo, a través de home banking.

- Abonar los servicios como luz, gas y agua vía online.

- Consultar otras maneras de obtener dinero en efectivo mediante extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio, entre otros comercios debidamente identificados.