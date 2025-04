Turismo en San Juan, entre hoteles en crisis, hoteles trabados y "hoteles que abrirán"

Con la noticia de que el emblemático Gran Hotel Provincial será devuelto al Estado por el Grupo América, el concesionario que lo maneja hace 20 años, se abrieron interrogantes sobre la situación del sector hotelero en San Juan. El panorama es complejo. Mientras en el Ministerio de Turismo hablan de la llegada de nuevas inversiones, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan describe un escenario de crisis entre sus socios. No se conoce todavía el destino del hotel que se queda sin una gerenciadora y se suma así a dos emprendimientos que son promesas de alojamiento de lujo pero no logran despegar y presentan un destino incierto, como son el Hotel Termal de La Laja y el complejo de domos de Ischigualasto .

La preocupación del momento es qué pasará con el Gran Hotel Provincial y sus 38 empleados. Desde el Grupo América dijeron que el contrato vence el 31 de mayo y no prevén quedarse. Agregaron que el Gobierno les pidió una prórroga para poder organizar una licitación y poder concesionar el hotel estatal ubicado en pleno centro a otro gerenciador. Desde la parte oficial no informaron todavía cuál es la estrategia. El Grupo América informó que no decidió no continuar por las complicaciones que atraviesa el sector.

Sobre esto se explayó la presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, Tamara Boggian, quien analizó que "el Gran Hotel Provincial no escapa a la realidad del sector. Lo he venido comentando hace muchos meses. Desde hace más de un año que el sector pierde mucho, mucho dinero. Y, lógicamente, se termina la concesión del hotel y el Grupo América viene perdiendo mucho dinero por mes".

image.png

La dirigente sostuvo que hay varios motivos para este mal momento que atraviesa el sector que representa, que agrupa a 72 empresarios gastronómicos y 33 hoteleros. "Nunca en San Juan hubo una política de Estado con respecto al turismo. Esto no es de ahora, sino desde siempre. Segundo, a nosotros, post-pandemia, sí, lógicamente, nos ayudó mucho el turismo de eventos. Tanto el deportivo como el de reuniones. Y eso disminuyó una barbaridad. Te diría que en esa época trabajábamos tal vez con un factor de ocupación del 60% anual. Ahora estamos trabajando con un 25. Antes de que cambie la gestión, cuando Orrego ganó las elecciones, hubo dos o tres eventos deportivos que ya estaban confirmados que no se hicieron. De ahí en más cayó muchísimo.

Bajo la idea de que San Juan no es una provincia con perfil de destino turístico que no sea de tránsito, la idea de coordinar que la provincia sea sede de reuniones diversas como actividades culturales o deportivas, conferencias y encuentros de entidades profesionales, se vino explotando en los últimos años bajo la coordinación de un Bureau de Eventos y Convenciones.

Boggian afirmó que el Bureau "ha vuelto a funcionar bastante bien ahora con Mariano Carmona en la cabeza. Pero Mariano está hace un mes. Para poder ganar, tenés que ir a competir y mostrarles los beneficios de hacer ese evento en San Juan y no en otras provincias. Bueno, eso durante un año el Bureau no lo hizo. Y a raíz de esto, perdés a gente del 2026 porque la mayoría de los eventos se ganan o no para el año siguiente".

Otro factor muy grande que genera esta crisis, analizó la empresaria, es que sumado a la disminución de la demanda, enfrentan un aumento desmedido de costos. "Ahora la luz ha venido otra vez con un aumento enorme. Entonces, en un año y tres o cuatro meses, los servicios nos aumentaron el 500 %, los sueldos nos aumentaron el 250 %, los seguros aumentaron el 400 %. De por sí, con la demanda que tenemos, no llegamos a cubrir los costos. Son muchos factores que hacen que nuestro sector esté tan, pero tan mal".

Boggian aseguró que "cuando estuvimos tan mal en la pandemia, primero tuvimos una ayuda del gobierno nacional para dos sueldos, después una ayuda del gobierno provincial. Estamos en una situación similar a la de la pandemia. O sea, realmente estamos perdiendo mucho dinero hace muchos meses. Pero no tenemos ningún tipo de ayuda".

También afirmó que registran una pérdida importante de puestos de trabajo. "No puedo decir un número porque realmente no lo he sacado el número. Pero son muchos, una barbaridad. El último año. Porque uno de los costos más altos que tiene la hotelería es la mano de obra. Entonces, la estructura de un hotel es muy grande, tenga una habitación ocupada o tenga 50. De la única forma que vos podés disminuir un poco tus costos es desvinculando gente, disminuyendo la estructura".

Los trabajadores, tanto hoteleros como gastronómicos, son alrededor de 8.000 en San Juan, según los datos de la Asociación que nuclea a los empresarios.

No obstante este cuadro, la empresaria dijo que no tiene conocimiento de hoteles que estén por cerrar en San Juan. Por lo pronto se mantiene. "Estamos trabajando a pérdida hace un año", aseguró. Y agregó que "no veo una la luz al final del túnel todavía".

En virtud de este escenario, Boggian dijo que pedirán créditos. "Hemos estado trabajando con el Ministerio de Turismo en su momento para generar un plan estratégico, pero eso es una solución a largo plazo. Lo más probable es que pidamos una reunión para el sector. Hemos pedido una reunión con el Ministerio de Producción para ver si nos dan créditos para paliar un poco a la crisis del sector. Pero todavía no tenemos esa reunión. Que nos ayuden a sostener la estructura en el mientras tanto, hasta que suponemos tal vez que con el inicio un poco más fuerte de la minería y todo, la situación mejore".

El ministro de Turismo aseguró que "se están por inaugurar algunos hoteles"

"Nosotros trabajamos en eso, en ver posibilidades de inversiones. Y en eso el gobernador siempre nos pide que vayamos a buscar las inversiones. Y eso se realiza. Ahora se están por inaugurar algunos hoteles", aseguró días atrás el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, en el programa Pelado Stream.

El funcionario no dio detalles de esas inversiones que llegan, de qué hoteles se abrirán y en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan dijeron desconocer esa información. No obstante, el ministro orreguista destacó que hay varios eventos en carpeta que motorizarán al sector.

"La verdad es que tenemos un calendario deportivo muy importante. Tenemos este fin de semana, Turismo Nacional (automovilístico) en el Villicum. Y se puede trabajar mucho con los privados, con la taquilla, para recuperar la inversión. Y eso es lo que se realizó el año pasado. Después del Turismo Nacional tenemos el hocjkey internacional, el mundial de clubes femenino, que vienen dos equipos de España, mas Aberastain y Concepción, que va a ser un campeonato internacional, que está muy bueno. Después tenemos el mundial de pádel, que nosotros ya lo tuvimos en fecha el año pasado. Se había caído en una provincia y tuvimos la suerte de traerlo acá a San Juan. El pádel es un deporte que lo hablábamos mucho con su gobernador, de poder traerlo. Y pudimos traerlo en condiciones más que favorables y lo sacamos por dos años. Es más, este campeonato es máster, con lo cual es más grande, mejores premios, más parejas, con lo cual hemos mejorado el campeonato que hicimos. Después tenemos Pumas y Turismo Carretera. Luego tenemos, otra vez, hockey sobre patines internacional", enumeró el funcionario.

Valoró que "estamos trabajando mucho, que ya el año pasado apostamos a traer eventos nacionales en distintas disciplinas. Eso genera muchísimo turismo, porque vienen muchos participantes, 600, 700, vienen con su familia. O sea, es impresionante cómo se mueve. Se vive algo muy lindo, a nosotros no sirve. Hay inversión pública, pero es muy chica, es muy pequeña. Entonces, se trabaja con las federaciones que también colaboran".

image.png

Por otro lado, destacó que "dentro de otros eventos, que estamos trabajando muy bien con el Bureau, tenemos que se confirmó ahora en el Consejo Federal de Turismo en Corrientes a San Juan como sede no solamente de la Asamblea del CFT, sino también del Foro Nacional de Turismo. Eso va a ser un evento que se va a hacer en septiembre, no está definida la fecha. Pero va a ser un evento que va a traer 500, 600 personas de todas las provincias de la Argentina".

Precisó que visitarán la provincia el Secretario de Turismo de la Nación y también CEOS de las líneas aéreas, "que también es importante que vengan a San Juan y poder reunirse con ellos. Esas tratativas seguimos teniendo el gobernador insiste en que sigamos para adelante. Bueno, no son tratativas fáciles, no son rápidas, pero seguimos trabajando en eso", aseguró sobre sumar vuelos en San Juan. Agregó que "Gracias a Dios y tocamos madera, llevamos un mes y medio o dos que Flybondi ha recuperado su estabilidad, después de dos meses difíciles, para la empresa, pero no solamente con San Juan, sino a nivel nacional".

Y concluyó: "Creo que se están haciendo esfuerzos desde el gobierno muy importantes y hemos logrado un trabajo entre lo público y privado muy bueno en el tema cultural, de eventos que los producen los privados pero nosotros colaboramos en su promoción, le damos la posibilidad a esta gente de trabajar y les damos la oportunidad a los sanjuaninos de que todas las semanas tengan eventos musicales, teatrales, de danzas..."

Alojamientos trabados

En San Juan hay dos nuevos complejos de alojamientos de categoría que están trabados hace más de un año, debido a que la gestión actual descubrió lo que considera irregularidades que no permitieron todavía inaigurarlos. Uno está terminado, que es el Hotel Termal La Laja, ubicado en Albardón. El otro está muy avanzado, que el de los eco domos de Ischigualasto en Valle Fértil. Ahora, el ministro ratificó que siguen ambos "en veremos".

El hotel termal La Laja en Albardón, San Juan, uno de los más emblemáticos de la provincia, se terminó de construir en 2023, pero aún no logra concesionarse. Dotado de un diseño singular y moderno pintado de terracota que contrasta con las jarillas y los cerros agrestes de esa zona, este edificio cuenta con un spa, 60 plazas y un restaurante, pero la puesta en funcionamiento demora por un trámite que quedó pendiente y no fue bien manejado durante la gestión uñaquista, que es nada más y nada menos que la expropiación del predio.

La construcción del Hotel Del Bono Termal formó parte de un acuerdo al que llegó el grupo Ivisa con el Gobierno de San Juan a cambio de la renovación del contrato por el manejo de los casinos en la provincia. Así, la empresa tuvo el doble compromiso de crear un hotel cinco estrellas en pleno centro que ya se inauguró, y recuperar los baños termales de La Laja.

En marzo de 2023, cuando el hotel albardonero estaba casi terminado, contiguo a la vieja estructura que quedó obsoleta, TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone el magnífico flamante edificio:

Embed - El drone de Tiempo: Conocé el nuevo hotel de La Laja

Sobre el hotel de La Laja, informó el ministro que "está terminado, el problema es que no estaba terminada la expropiación. Había faltado un detalle que es un requisito muy importante en una expropiación, que es el pago. Ahí estamos trabajando con el fiscal de Estado para ordenar los pagos". A la par, aseguró que "hay grupos interesados en concesionar La Laja".

En el caso de los alojamientos ubicados en Ischigualasto, se trata de 10 Eco Domos que quedaron casi terminados y que prometían darle un fuerte envión al turismo sanjuanino. Están desde fines de 2023 en stand by, luego de que la gestión de Marcelo Orrego detectara que falta lo que consideran un permiso esencial para hacerlos funcionar, que es el de la CONAPLU (Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco). Desde abril de 2024, es decir, hace un año, que se espera que lleguen a San Juan inspectores desde esa organización para supervisar la obra y conseguir el OK necesario para terminarlos.

image.png

Estos alojamientos están avanzados en alrededor de un 80%. Los eco domos de Ischigualasto en San Juan son prometedores para cautivar a turistas de gran poder adquisitivo ya que responden a la tendencia del "glamping". Romero dijo días atrás que "necesitamos el informe final de la CONAPLU, que se debería haber tenido antes del inicio de la construcción. O sea, no podemos poner en juego el estatus que tiene Ischigualasto por la construcción de un eco domo. Nosotros estamos convencidos, y en esto sí hay que ser sinceros, de que los eco domos están construidos en un lugar, en una zona de amortiguación, en la cual se pueden realizar. Pero no tenemos, de la CONAPLU, el papel. Por eso no lo continuamos. Tienen un avance importante de obras, pero tenemos que tener la certeza de que está hecho en el lugar que corresponde porque estamos administrando a fondos públicos".