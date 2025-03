Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¿Qué pasó? La transmisión oficial no mostró el saludo entre Milei y Villarruel El presidente Javier Milei y la vice, Victoria Villarruel, se reencontraron públicamente luego de tres meses en los que mantuvieron una distancia que tiene como trasfondo la relación fría por las diferencias políticas entre ambos. El reencuentro se dio primero en el ingreso del Congreso Nacional y luego en el atril de la presidencia del Senado, en la antesala del discurso de apertura de sesiones legislativas 2025. Pese a la expectativa, la imagen del primer saludo que marcó el reencuentro público entre ambos no logró apreciarse durante la transmisión oficial en cadena nacional. Más info en @tiempodesanjuan #javiermilei #congreso"

