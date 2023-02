¿Con o sin paraguas? Así estará el tiempo para el Carrusel del Sol

Raras han sido las noches de la FNS. Lluvia, viento, tormenta eléctrica y truenos han dicho presente durante todas las veladas y al parecer, la cuarta jornada no será la excepción. Un detalle no menor es que espera un mayor caudal de personas durante este viernes no solo por los artistas que estarán en escena, sino también por el Carrusel del Sol.