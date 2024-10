Comenzó una nueva sesión paritaria:  gremios reclaman negociación mensual, el Gobierno quiere trimestral y tiró un curioso dato

UDA plantea que no quieren negociación para tres meses sino cada un mes: "Los docentes expresaron que cerrar el año en octubre es una locura", dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN fuentes sindicales. Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó este lunes en diálogo con Radio Sarmiento, que la idea es mantenerse en la negociación trimestral.

Desde UDAP su líder Patricia Quiroga informó sucintamente que rechazan la segunda oferta del Gobierno, desde UDA que es conducida por Karina Navarro dieron más precisiones sobre qué dijeron sus afiliados. "No quieren negociación trimestral, quieren algo más para noviembre y volver a juntarse en diciembre. Llevar puntos al A01, que sería lo ideal, y algo más para noviembre. Y también esperar cómo va a seguir el tema de la inflación, porque están de acuerdo con el tema del IPC al 100%, pero siempre y cuando el IPC funcione, porque si es del 1 y es del 0, como dicen, es como que ya no tenés recuperación. Y lo otro que quede claro es que no hay suba de salarios, hay recuperación de lo perdido desde diciembre de 2023", resumieron fuentes de UDA.

La última propuesta gubernamental contempla un aumento salarial basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024. El esquema propuesto indica que el IPC de septiembre será aplicado al salario de octubre, el de octubre al de noviembre, y el de noviembre al de diciembre, acumulándose de manera remunerativa y bonificable para todos los cargos del escalafón. Además, el Gobierno comunicó que la "Conectividad San Juan" correspondiente al sueldo de septiembre ya ha sido liquidada como un concepto remunerativo, lo que tendrá un impacto positivo en el cálculo del aguinaldo y las jubilaciones.

Ante esta nueva oferta, los representantes gremiales solicitaron pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes a las 14, cuando finalmente van con el rechazo dos de los tres sindicatos. Anteriormente, el Gobierno había ofrecido y se había rechazado por unanimidad un 2% de suba mensual, es decir, un 6% para los tres meses.

En la previa a la que se anticipa como otra larga jornada de negociación, Achem sostuvo que se mantendrán firmes en la negociación trimestral: "yo voy a insistir en que sea por tres meses, como lo planteamos inicialmente". Y argumentó que "nosotros planteamos un aumento del 2% inicialmente para los tres meses que vienen, ellos pidieron más, bueno, siempre piden mucho, piden más. La verdad que se hace muy difícil pensar que en algún momento vamos a poder cumplir con todo lo que piden, porque en cada reunión aparecen pedidos más altos y nuevos y diferentes".

A la vez, el funcionario orreguista dijo que "nosotros entendemos cómo es la dinámica sindical y en ese aspecto respetamos las estrategias que ellos utilizan. Pero lo cierto es que el esfuerzo que el ministro de Economía planteó en la última reunión de ofrecer, equilibrar el aumento salarial con la inflación, está vinculado a la necesidad de tener una posibilidad de estabilizar el presupuesto provincial para el final del año con el cálculo del aguinaldo. Porque convengamos que el gobierno tiene que pagar el aguinaldo en tiempo y forma, todos los argentinos esperamos el aguinaldo que está vinculado al fin de año, a las fiestas del fin de año, a la gente que tiene que salir o pagar sus deudas, que tiene que arreglar algunas cositas, que esperen el aguinaldo para eso. Y para nosotros es muy importante tener la certeza de cuánto va a ser ese número. Estamos hablando de cifras multimillonarias largas".

A la par, aseguró Achem que "seguiremos trabajando como lo venimos haciendo desde el principio de año. Por eso son tan largas las reuniones paritarias, porque en definitiva siempre los reclamos y las demandas son muchas, son más de 20 años de intentar arreglar un tema que es difícil de arreglar y en nueve meses de gestión hemos avanzado muchísimo en muchas de las cosas que los gremios docentes han pedido y pretenden. El tema de otorgar 40 puntos en el nomenclador histórico y esto es un trabajo conjunto entre los gremios y el gobierno, porque el gobernador Orrego entendió desde el primer día, desde antes de asumir, él ya había planificado y pedido al ministro de Economía y al ministro de Educación ir mejorando el salario docente".

¿Qué pasará en 2025? Achem no descartó que se pueda iniciar la negociación en enero: "Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo lo antes posible. Si es en enero, lo haremos en enero. Si es en febrero, los primeros días, lo haremos los primeros días de febrero. Ya lo vamos a acordar también con los gremios. Lo bueno es que al haber una inflación más controlada y con tendencia a la baja, permite que podamos hacer proyecciones como esta que planteó el ministro de Economía de hacer octubre, noviembre y diciembre. Porque ya estamos en una línea de inflación manejable, esperable, donde los números no van a saltar de manera tan distinta y nos permite hacer un equilibrio presupuestario mejor y hacer mejores previsiones".

Un curioso dato

Al hablar de los sueldos docentes, Achem lanzó una comparación picante. Afirmó que "hay muchos docentes, especialmente los que son de Secundario y los de Superior, que cobran horas cátedras. Están en $1.800.000, $1.900.000, $2.000.000. Inclusive, a veces hay hasta dificultad para conseguir que algún docente quiera pasar a un cargo político, a ser director de área, o a ser director de algún área del Ministerio de Educación". Y afirmó que un ministro provincial gana unos $3.000.000 de bolsillo".

Y agregó: "Cuando uno habla de un aumento, para el que gana menos, el aumento siempre va a ser poco. Nosotros somos conscientes de eso y siempre vamos a buscar el equilibrio. Por eso es muy importante para nosotros poder hacer acuerdos que mantengan la seguridad financiera de la provincia".