Sergio Massa pidió autocrítica, y no acusar a quienes votaron a Milei

Al hacer un análisis de los primeros meses de gestión de Milei, el ex postulante a la presidencia vaticinó: “Vamos a ver una caída, una degradación muy grande del ingreso en la Argentina, vamos a ver un proceso de destrucción de capacidad instalada industrial y de pequeñas y medianas empresas, vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron”.

Pese a que algunas cuestiones las había advertido durante el debate presidencial con el economista libertario, Massa reclamó autocrítica hacia el interior del peronismo: “El error nuestro es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar. La gente no se equivoca, en todo caso la estafan”.

“No podemos pensar el futuro sin hacer autocrítica del pasado, y esa autocrítica nos tiene también que hacer entender que nuestro rol más importante en esta etapa no es hablar, sino escuchar”, enfatizó.

Con vistas a la reconstrucción del peronismo, el líder del Frente Renovador manifestó: “No sobra nadie, faltan muchos que piensan como nosotros y que tienen que romper sus prejuicios, y los tenemos que ir a buscar para el abrazo y construir la nueva mayoría que nos va a permitir volver al gobierno dentro de 4 años”.

Sergio Massa durante el congreso del Frente Renovador

Al analizar la derrota electoral de Unión por la Patria, ante los dirigentes del FR, el ex ministro puso el foco en haber “perdido el voto en el sector agropecuario, a pesar de impulsar la cadena de valor agregado para el sector, porque no lo sabemos contar, no los sabemos abrazar”. “Tuvimos la peor sequía de la historia argentina y, sin embargo, no tuvimos un solo ‘tractorazo’. Porque cuando empezó la sequía nos tiramos arriba de los productores con las emergencias, con las transferencias, con los subsidios, con la suspensión del cobro de impuestos, sin embargo no lo supimos contar. Casi que lo hicimos con vergüenza”, cuestionó.

Tras reconocer los errores del pasado reciente, Massa hizo hincapié en “el daño que todos sabemos que a lo largo de este año va a vivir la sociedad argentina: pérdida de puestos de trabajo por cierre de pequeñas y medianas empresas, por caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo”, continuó en tono de alerta. En este marco, le señaló a los intendentes que deben “prepararse para tener espalda para ayudar a vecinos y comercios que no van a poder pagar la luz”. “Y ni les cuento si se confirma el aumento del gas”, concluyó.

La palabra de Diego Giuliano

El nuevo titular del Frente Renovador analizó las palabras del líder del partido y habló de los futuros movimientos del ex candidato a presidente. “Nos decían que hacíamos campaña del miedo y lo que hubo fue dato, información concreta, de cuál era impacto que íbamos a tener en las economías familiares si se daba esto de eliminar, por ejemplo, el subsidio al transporte, el subsidio a la energía, y hoy ya lo empezamos a ver”, manifestó este miércoles en diálogo con C5N.

“Hoy tenemos tarifas por los aires, precios por los aires, el supermercado descontrolado y el salario congelado. Ya han dolarizado. Dolarizaron tarifas, el supermercado más caro que en Estados Unidos, alquileres por encima de la media…”, agregó.

El diputado nacional apuntó al gobierno de Milei por “celebrar los despidos como un acto revolucionario”. Y más allá de los recortes en el sector público, puso el foco en el aumento del desempleo en el ámbito privado: “Enfriar la economía, llevarnos a la recesión, es imposible para muchos continuar. Es perjudicial, algunos creen que no le toca, pero finalmente le toca a todos”.

En sintonía con Massa, Giuliano señaló que “hay que estrechar puentes con todos los sectores, tener el vínculo que hemos perdido con algunos sectores como el campo”.

El diputado opositor remarcó que pese al silencio que guardó el ex ministro de Economía está activo “en la vida política”. “Massa está presente, está colaborando con nosotros, contribuyendo con proyectos e ideas, en cómo podemos proteger a la gente”, concluyó el nuevo titular del Frente Renovador.