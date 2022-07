Se viene el paro en el campo: qué pasará en San Juan

La Mesa de Enlace tendrá la primera gran prueba del año este miércoles 13 de julio, cuando realice un paro o cese total de comercialización de granos y hacienda y una jornada de protesta. En ese día no solamente se expondrá el malestar y los problemas del sector por las políticas agropecuarias del Gobierno nacional, sino que también servirá para hacer una demostración de fuerza y ver realmente cuál es el poder de convocatoria y de acatamiento que hoy tienen las entidades tradicionales del campo. En San Juan , una de las organizaciones del sector adherirá pero no se espera un alto impacto de la medida a nivel provincial.

"La semana pasada confirmamos la adhesión en el paro agropecuario. Ese día los productores no vamos a comercializar. Se ha confirmado la no comercialización de uva, pasa, vino y mosto. Se ha pedido la solidaridad de otros productores para que se sumen, pero se sabrá el miércoles. El consumo está asegurado, solo los productores no van a vender o comprar. Los productores de base quieren medidas más extremas, por lo que no descartamos que se siga analizando continuar con el plan de lucha", indicó Sánchez.

Por su parte, la Federación de Viñateros expresó su apoyo al reclamo pero informó que en esta oportunidad no se sumarán a las medidas de fuerza en San Juan. "Compartimos el reclamo del campo argentino como lo venimos haciendo desde la Resolución 125 pero, esta vez no sacaremos los tractores a la calle. No estamos para nada conformes con las políticas económicas del país pero vivimos dos realidades completamente diferentes", aseguró Eduardo Garcés en diálogo con Canal 8.

El referente de los viñateros en San Juan aseguró que "si nosotros vamos al paro nos perjudicamos porque perdemos un día de trabajo. Además, no es por ser rencorosos pero tenemos presente que cuando nos tocó pedir ayuda, ellos no estaban". El referente de los viñateros en San Juan aseguró que "si nosotros vamos al paro nos perjudicamos porque perdemos un día de trabajo. Además, no es por ser rencorosos pero tenemos presente que cuando nos tocó pedir ayuda, ellos no estaban".

Garcés afirmó que el sector de viñateros "está golpeado" y destacó que "los consumidores pagan cada vez más pero a los viñateros y productores se les paga cada vez menos". Además, lamentó que algunos productores vitivinícolas no tomaran el consejo de evitar vender toda su producción en caso de no ser necesario. "Con la suba que tuvo el dólar, pobrecito aquel que vendió todo y le están pagando en cuotas hasta fin de año".

Consultado Osvaldo Recio, de la Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan, respondió este martes por la mañana que "hasta este momento no", pero advirtió que "esta noche tenemos reunión de comisión y seguro lo vemos".

La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) consideraron como inevitable convocar a una medida de fuerza, de la cual el faltante de gasoil y la incertidumbre sobre la provisión de fertilizantes fueron detonantes. Pero los reclamos del sector no se reducen a esa coyuntura; existe una larga lista de reclamos, entre ellos la presión tributaria, el desdoblamiento cambiario, las dificultades para hacerse de insumos, la intervención de mercados y una política gubernamental para con el sector que consideran perjudicial se encuentran al tope de las demandas.

(Con información de Infobae, Canal 8 y Estacion Claridad).