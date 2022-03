Empresarios de colectivos de San Juan, con problemas para conseguir gasoil: "Preocupa lo que pueda venir"

El faltante de combustible llegó a San Juan y ya afecta al transporte público de pasajeros. Así lo aseguró Ricardo Salvá, presidente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

Es que la crisis internacional en los mercados generada por el conflicto bélico de Rusia- Ucrania impactó directamente en el precio del petróleo y sus consecuencias ya se pueden percibir en San Juan.

"Por el momento estamos consiguiendo combustible pero con mucha intermitencia. Por ahí no hay y tenemos que estar haciendo todo lo posible para conseguir en otros proveedores, se ha vuelto incómoda la situación y preocupa lo que pueda venir", aseguró Salvá en diálogo con Tiempo de San Juan.

Si bien, de momento, esto no ha afectado las frecuencias de los colectivos en la provincia, sí hay temor por el futuro porque no tienen ningún tipo de certeza de que el problema se vaya a solucionar pronto.

"Esto empezó hace como diez o quince días. Las empresas tenemos distintos proveedores y por ahí si mi proveedor no me puede suministrar, busco otros pero el precio ha aumentado entre un 20 y un 25% en este último mes para las empresas", adelantó Salvá.

El empresario aseguró que cuando piden combustible les envían menos del solicitado y se los entregan en cuotas.

"Hoy, por ejemplo hice un pedido y me llevaron la mitad, se comprometieron a llevarme el resto el día viernes", concluyó preocupado.

Los problemas por el faltante de combustible no son nuevos y los primeros en verse perjudicados fueron los viñateros y transportistas. Éstos explicaron que la primera medida de los estacioneros fue vender gasoil por cupos para no dejar a sus clientes sin combustibles. Es que lo primero en faltar fue el gasoil y según ya había adelantado Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores, se debe a que las petroleras "prefieren vender afuera y no abastecer el mercado interno".