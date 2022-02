Sortearán viviendas del Gran Libertador, el barrio que revivió en una zona top de Rivadavia

Llegó la hora. El Instituto Provincial de la Vivienda comunicó que los 20 departamentos del barrio Gran Libertador, en Rivadavia, serán sorteados en marzo. El complejo ubicado en avenida Libertador y calle Meglioli es muy codiciado por los vecinos del municipio que están inscriptos. Pertenecen a una zona -otrora- muy importante, que ahora revivió. Es muy cotizada en el mercado. También habrá sorteos de 280 casas en Albardón, Ullum, y Iglesia, informaron.

La historia de los departamentos se remonta a 1994. La Cooperativa de Vivienda y Consumo San Juan Ltda inició la construcción. Pero en 1996, por razones económicas, abandonaron el proyecto. Así quedó hasta el 11 de noviembre de 2019, cuando se iniciaron las obras. Las arcas del IPV erogaron un monto que asciende a alrededor de 796 millones de pesos. La empresa Perfil fue la encargada de montar el complejo habitacional.

Se trata de departamentos de tres dormitorios y se ha realizado una remodelación completa de lo que ya estaba construido. Esto implicó cambios de carpintería, instalaciones, pisos y revestimientos generales en los sectores más avanzados. Y lo que estaba en un nivel de obra gruesa se continuó.

De la partida, formarán parte: el barrio Grimalt, sector 2 (8 viviendas) y sector 3 (51 viviendas), en Ullum; los barrios Cuesta del Viento (129 viviendas) y Camino las Tapias (59 viviendas), en Iglesia; y los lote hogar Martina Chapanay (49 viviendas) y Las Nubes (30 viviendas), en Albardón.

Cronograma

En primer lugar, desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de febrero, los interesados en participar del sorteo que cumplan con las condiciones, deberán elegir su barrio a través de la web.

El 23 de febrero estarán disponibles los padrones provisorios en el sitio www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. En esa fecha, las familias inscriptas deberán corroborar que sus datos estén correctos.

Los días 2, 3 y 4 de marzo el IPV brindará la posibilidad de realizar cambios en los datos, en caso de que se requieran. Para ello deberán asistir al área de Adjudicaciones de IPV, en horario de mañana.

El 9 de marzo estarán disponibles los padrones definitivos en la web, junto con el número con el cual cada familia participará del sorteo.

Por último, el sorteo se realizará en la Caja de Acción Social, el jueves 17 de marzo. En el marco de la pandemia de COVID-19, no está permitida la asistencia del público a la Caja de Acción Social. Por esto, se transmitirá en vivo a través de SI San Juan, el canal oficial del Gobierno de San Juan. Además, el listado de ganadores se publicará oportunamente en el sitio web.

Metodología del sorteo

Para participar del sorteo en el departamento de Ullum, los interesados deben estar inscriptos en el IPV con dirección en Ullum y seleccionar su barrio a través de la página www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. Es importante destacar que, para participar de este sorteo, la elección del barrio es un requisito excluyente. Es decir, que quienes no elijan barrio a través del sitio, no podrán participar. Para recibir asesoramiento en la elección, pueden asistir al área de Adjudicaciones de IPV (entrepiso del Centro Cívico) en horario de 7.30 a 18.30.

En el caso del departamento Iglesia, los interesados deben estar inscriptos en el IPV con dirección en Iglesia y seleccionar su barrio a través de la página www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. Es importante destacar que, para participar del sorteo, la elección del barrio es un requisito excluyente. Es decir, que quienes no elijan barrio a través del sitio, no podrán participar. Para recibir asesoramiento en la elección, pueden asistir al área de Adjudicaciones de IPV (entrepiso del Centro Cívico) en horario de 7.30 a 18.30. Cabe destacar que, durante el mes de noviembre, la Oficina Móvil del IPV visitó el departamento para realizar inscripciones, reempadronamiento y selección de barrio. Quienes eligieron el barrio en esa instancia, no deberán realizar nuevamente el trámite.

Para participar del sorteo en el departamento de Rivadavia, los interesados deben estar inscriptos en el IPV con dirección en Rivadavia y seleccionar su barrio a través de la página www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. Es importante destacar que, para participar del sorteo, la elección del barrio es un requisito excluyente. Es decir, que quienes no elijan barrio a través del sitio, no podrán participar. Para recibir asesoramiento en la elección, pueden asistir al área de Adjudicaciones de IPV (entrepiso del Centro Cívico) en horario de 7.30 a 18.30.

Para el sorteo de Albardón, por tratarse de Lotes Hogares municipales, el municipio elaboró un padrón para cada barrio según la zona de influencia, es decir, por la cercanía de los postulantes a cada uno de los barrios. Para el Barrio M. Chapanay, la zona geográfica de influencia es la Zona Norte y para el Barrio Las Nubes la zona geográfica de influencia es la zona Lozano. Estos padrones estarán publicados en la página web y los postulantes deberán corroborar sus datos.

Por último, durante la semana de selección de barrios, el IPV no recibirá trámites de nuevas inscripciones ni cambio de domicilio, para abocarse estrictamente al proceso del sorteo.