Se graduaron los primeros licenciados en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Católica de Cuyo

Esfuerzo, mérito, superación, ejemplo de vida, estos términos definen y expresan la conducta y el camino que siguieron los primeros graduados de la Lic. En Seguridad y Salud Ocupacional, nueva propuesta académica de la Universidad Católica de Cuyo que se dicta como un complemento a los estudios de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Hablamos de los licenciados Eduardo Aparicio y Luis César Roque, flamantes integrantes de la 1º cohorte de esta nueva Licenciatura de la UCCuyo. Rindieron sus respectivos TIF (Trabajo Integrador Final) a fines del mes de junio, vía virtual ante un Tribunal Examinador conformado por el director de la carrera, Ing. Andrés Domínguez y los docentes Lic. Eliana Sánchez y Ab. María Angélica Onzalo.



Luego de haber superado esta etapa formativa, destacaron que “siempre es bueno soñar”, “nunca es tarde para iniciar un proyecto y adquirir conocimientos que nos apasionan”. Lo manifestaron para resaltar que no son adolescentes, con un promedio de 50 años, ambos expresaron su alegría por haber concretado su anhelo y tratar de ser un modelo de superación personal para sus hijos.

Más adelante y a modo de agradecimiento académico a la casa de estudios que los albergó en estas instancias formativas, Luis Roque expresó “Me siento un afortunado en poder estudiar y cursar mis estudios superiores en esta Universidad”.

Sus antecedentes laborales previos los llevaron a elegir esta nueva carrera que implementó la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, única propuesta formativa a nivel superior en la provincia. Al respecto, Eduardo Aparicio manifestó que “ser parte de diferentes industrias me llevó a la necesidad personal de alinear mis conocimientos técnicos con la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. A partir de esa inquietud comencé a cursar en la UCCuyo la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo conformando la primera promoción para después continuar con el nuevo desafío de la Licenciatura”.



Trabajo Integrador Final

En virtud de la situación epidemiológica y la consecuente suspensión de actividades presenciales en el ámbito de todas las universidades del país, el día 23 de junio los licenciados Eduardo Aparicio y Luis César Roque finalizaron sus estudios utilizando herramientas virtuales para la presentación de sus trabajos finales de carrera.

Luis César Roque realizó la defensa de su TIF en base al tema “Ergonomía en la obra de construcción estación dual. Detección de carencias y propuestas” mientras que el tema de Eduardo Aparicio estuvo orientado hacia la energía eléctrica, el marco legal argentino, mantenimiento eléctrico de baja tensión y corrección y modificación de procedimientos de trabajo.

Los trabajos presentados por ambos para culminar sus estudios incidirán en el mundo académico, social y laboral con la impronta recibida en esta Universidad Católica de Cuyo.



Para Luis “con esta aplicación se logrará mejorar notablemente el ambiente laboral y la calidad de vida de los trabajadores”. Dijo que “se logró identificar a través de métodos las principales afecciones de origen ergonómico a las que el trabajador se expone como la lumbalgia, hernia discal y cervicalgia, entre otras”. En cuanto a las posibles soluciones propuso en su trabajo un “programa de ergonomía integrado, medidas preventivas destinadas a controlar el riesgo ergonómico encontrado y la fabricación de un prototipo ergonómico para posturas forzadas, el que está en investigación con docentes de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la UCCuyo. Este prototipo para ser aplicado a casos en los que se realicen trabajos o tareas en posición de arrodillado bajo y alto”. Dijo que con las recomendaciones propuestas “se pretende disminuir al menos un 30% el nivel de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo y brindar información necesaria para la prevención de afecciones en movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación manual de cargas”.



El trabajo de Eduardo se enmarca en el uso de la energía eléctrica. Manifestó que su amplio uso “implica riesgos que pueden tener como consecuencia incidentes o accidentes por contactos directos o indirectos, que podrán ser leves o provocar la muerte de una persona representando una gran parte de la siniestralidad laboral en nuestro país”.

“Analicé el cumplimiento del marco legal en el país, los procedimientos que involucran tareas de mantenimiento eléctrico de baja tensión y la importancia de contar con un manual de seguridad eléctrica”. La realización del TIF me permitió elaborar un Manual de Seguridad Eléctrica, la revisión, corrección y modificación de los procedimientos de trabajo para tareas en baja tensión y permitir la disminución de los riesgos como evitar incidentes y accidentes por contactos directos o indirectos”.



Nuevas oportunidades

Al hablar de las puertas y horizontes que se abrían luego de haber concluido esta etapa de grado en su formación, Eduardo Aparicio manifestó que “esta carrera me permitió un mayor desarrollo profesional en mi trabajo mediante la cual me capacita para identificar riesgos, actos y condiciones inseguras de cada uno de los puestos de trabajo en el Área de Mantenimiento. Obtuve los conocimientos necesarios para lograr trabajar en la mejora continua en las áreas de seguridad, salud, higiene y medio ambiente contribuyendo a disminuir los accidentes y daños derivados del trabajo, así como sus consecuencias humanas, económicas y legales en la empresa en la que me desarrollo laboralmente”.



Para Luis Roque el nivel de conocimientos adquiridos “me mantiene expectante a nuevas propuestas laborales. En la Universidad se abrió otra oportunidad, la de la investigación ya que gracias a la propuesta en mi tesis se podrá seguir investigando y desarrollando el prototipo para posturas forzadas con la carrera de Kinesiología y Fisiatría y la de Terapia Ocupacional, ambas de la Facultad de Ciencias Médicas de esta UCCuyo”.



Esta casa de estudios busca formar profesionales capaces de desempeñarse en las diferentes áreas para la cual se prepararon y, en el caso de esta nueva carrera, busca que sus graduados tengan un enfoque general de las ramas de la seguridad y salud ocupacional que tengan un alto impacto en el cuidado y atención de las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.