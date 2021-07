Se va la ola polar y se vienen los días cálidos: cómo estará el tiempo en las vacaciones sanjuaninas

En lo que va del año, del 15 al 21 de junio y la semana pasada hubo dos olas polares que marcaron las jornadas completas para los sanjuaninos pero este gélido escenario parece haber cambiado justo en el inicio del receso escolar. ¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

Según explicó el especialista en meteorología local, Germán Poblete, se dio una montaña de aire pesado que es una cuña en el noroeste argentino, generando condiciones de aire descendente, provocando cielos despejados y sol pleno, lo que levanta a alrededor de 20 grados la temperatura de las tardes. A la vez, sin nubes se dan las heladas por las noches y madrugadas: desde el 28 de mayo se dieron ya 21.

Así, esta semana hasta el viernes está la probabilidad de heladas por la mañana y tardes cálidas, dijo Poblete en diálogo con Radio Colón. "El viernes nos rozará un frente frío con un viento por la tarde, predisponiendo un sábado con temperatura más baja, de alrededor de 16 grados pero pasará rápido y el domingo se escalará nuevamente a los 20 de máxima".

¿Ya pasamos los máximos fríos? Para el especialista no puede descartarse que se den más temperaturas bajo cero. "Estamos en el clímax del invierno que es entre el 10 y 20 de julio, donde la temperatura media diaria empieza a buscar un punto de inflexión, bajando y luego empieza a ascender. Esto no implica que una masa de aire polar o un viento zonda en altura no la hagan oscilar", analizó. Es lo que está pasando esta semana cuando se registra una "primaverita".

"Es previsible que haya otra ola polar incluso en el mismo mes de agosto", aseguró y subrayó que las olas polares marcaron este invierno.

Muchas heladas y qué pasa con la nieve

Poblete indicó que la media de heladas en San Juan es de 31 al año. Ya se dieron 21 y hay que esperar lo que queda de julio y del mes próximo. Esto se da ayudado por lo despejado del cielo y el sol que calienta a sus anchas de día.

Respecto de las nevadas, tan necesarias por la sequía en la Provincia, el especialista dijo que hasta mediados de la semana próxima no se prevén. "Faltan las condiciones necesarias para que precipite", dijo. Y agregó que "lo nevado hasta ahora no alcanza: estamos por debajo de la media. En junio del año pasado fue auspicioso pero luego julio y agosto fue pobre", este año no se ven ni en junio ni se pronostican en los próximos días, hasta mediados de este mes al menos.