Tras anunciar que personas no binarias tendrán su DNI, ¿quiénes accederán en San Juan?

Después de que el Gobierno Nacional oficializara la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción en su Documento Nacional de Identidad, que utilizará la letra "X", surge la duda de qué pasará en San Juan y quiénes accederán a la modificación.

En ese marco, la titular del Registro Civil en la provincia, Natalia Giacone, contó que en los últimos años hubo dos sanjuaninos que plantearon la modificación en su documentación personal para ser identificados como no binarios, pero que finalmente no lograron la resolución que esperaban.

Uno de ellos continuó con su reclamo ante el Registro Nacional de las Personas, mientras que el otro desistió del trámite por ser menor de edad y no completar el papeleo necesario, ya que requería la autorización de su madre y su padre. Lamentablemente, para él, uno de los progenitores no se encontraba en la provincia y debió desistir de la solicitud.

Ahora, con el decreto nacional, ni uno ni otro deberá sortear dificultades ya que establece que "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

El decreto indica que "se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte. "La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", detalla.

La funcionaria sanjuanina explicó que por el momento se desconoce la letra chica del decreto y poco se sabe de cómo será la reglamentación. Lo que sí aclaró fue que, si bien el DNI es importante, mayor peso tienen las partidas de nacimiento dado que representan el origen de cualquier tramitación. "Aunque el documento es un reflejo de la identidad, la partida de nacimiento es el primer paso y es la que se tiene que rectificar con el género autopercibido de cada persona", señaló.

Una fuente cercana al movimiento que militó porque se incluya a persones no binaries manifestó que serían cinco sanjuanines en total les que podrían pedir la modificación.

En el acto con el que se puso en marcha DNI no binario, el presidente Alberto Fernández expresó: "El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes". Así dio lugar al lenguaje inclusivo que tanta polémica despierta en algunos sectores de la sociedad argentina.