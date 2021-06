Grieta en el Anses de San Juan: el jefe de Rawson le pegó duro al de Capital por el paro de vacunas

El martes pasado en la sede más convocante de ANSES en San Juan hubo un insólito reclamo de los trabajadores para ser incluidos en el calendario de vacunación contra el Covid-19. Los mismos interrumpieron la atención al público por una hora y aseguraron que lo harían extensivo si no eran inoculados en los días siguientes. La noticia generó revuelo además por las mismas declaraciones del jefe de la dependencia de calle Tucumán, Pablo Ruiz, quien aseguró a este diario que apoyaba la protesta.

Ruiz incluso dijo que “se va a seguir con esta medida hasta no tener la vacuna y en otras oficinas de ANSES está pasando lo mismo". Y agregó que "también existe la posibilidad que se extienda esta medida bajo otra forma de reclamo para no atender por más horas". Ahora, no sólo que la medida cesó, sino que su colega de Rawson, Raúl Romero, le cuestionó la actitud en duros términos en público, mientras en privado surgieron otras diferencias. Además dicen que van a insistir por las vías formales para ser contemplados como grupo esencial cuando lleguen más dosis a la provincia.

De todas maneras, el clima en el ANSES local no es el de los más armoniosos ya que no es la primera vez que ocurre un asunto complejo en la sede central de calle Tucumán, que ahora revivió con este nuevo episodio porque puso en debate a las autoridades de la Anses en San Juan. Por lo ocurrido con la asamblea encabezada por los gremios que funciona en ANSES y con el aval de Ruiz, fue su par de Rawson, Raúl Romero, quien analizó lo sucedido y dijo que “el cese de actividades ha sido solo en Capital no así en el resto de las dependencias; probablemente esta medida sea por una falta de dialogo que llega al extremo del corte de servicio y seguramente se trate de una falta de experiencia del manejo de las vías formales”. Y agregó que “los que tienen la responsabilidad de estar al frente tienen que tener la templanza para manejar los conflictos sin afectar al público. Me parece que no es tarea nuestra sumarnos a reclamos; lo nuestro es canalizarlos y encontrar las estrategias que permita solucionarlos. Él (por Ruiz) no tiene la misma responsabilidad de un empleado raso, él tiene que velar por el servicio”.

La asamblea por la que se armó tanto revuelo sucedió el pasado martes en un contexto de discusión de paritarias donde los gremios que hay en ANSES analizaron la situación de los trabajadores. Estos empleados vienen de cobrar un aumento de 35% en mayo y ahora están tratando de incrementarlo, según contó un referente del sector. Dentro de los sindicatos que participaron de la asamblea están UPCN, ATE y APOPS (Asociación del Personal de los Organismos de Previsión). Y además del tema financiero entró en discusión lo sanitario donde en la UDAI de Capital determinaron cortar una hora la atención al público en reclamo de vacunas.

Ante esto, Romero, que es otro de los jefes de ANSES en San Juan, dijo que “en esa dependencia hay un grupo que está muy radicalizado con este tema de la vacuna, pero no es cierto que esto fue extensivo para las otras 6 dependencias de la provincia. Es así que el servicio está garantizado y ANSES va a seguir funcionando como lo viene haciendo con la modalidad de turno y la atención virtual”. Por último, Romero aseguró que “se van a profundizar los diálogos y las gestiones que fueran necesarias para destrabar el conflicto que se produjo en calle Tucumán y se va a volver a insistir con la provincia para que los 160 trabajadores que tiene ANSES en San Juan sean vacunados cuando el momento sea el oportuno”.

Por otra parte, el asunto del paro reavivó un tema que se dio anteriormente con un presunto caso de alteración con los turnos, que ocurrió en abril pasado cuando tomó carácter público que en un kiosco cercano al organismo donde Ruiz es titular otorgaba turnos ilegales para realizar diferentes trámites. El mismo jefe de dicha dependencia aseguró en su momento que “a las 9 de la mañana se abría el sistema de turnos y a las 9.10 ya no queda lugar y la página dejaba de funcionar. Pensamos que hay gente que reserva una cierta cantidad y luego generaban una obstrucción para el resto de los ciudadanos”. Se investigó a nivel nacional, pero de momento no informaron de donde se generaban esos turnos y si había algún o algunos empleados involucrados en la maniobra fraudulenta. Ahora, con el surgimiento de este nuevo cruce por el "paro vacunatorio", afloraron diferencias sobre el manejo de este episodio anterior.