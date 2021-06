El hobby más caro de San Juan donde "muchos terminan pobres"

Daniel Vrizuela es un comerciante sanjuanino con una singular pasión: criar perros de manera profesional para exhibirlos en campeonatos del país y el mundo. Invierte tiempo, dinero, contrata veterinarios, colaboradores y hace de este hobby una forma de vida. Algunos costos son en dólares y otros de mantenimiento en pesos, pero nada económicos. Además, en su caso dice que raramente saca ganancias y lo hace simplemente porque le gusta. El mismo Daniel cuenta a lo largo de la nota que “criar perros es el antinegocio y muchas veces es más caro que mantener un hijo”. Y siendo más crítico opina que “los que los criadores de perros muchas veces terminan sumergidos en la pobreza”. De todas maneras, es un trabajo que realiza con devoción porque incluso Vrizuela (como se escribe en este caso su apellido) es presidente de Kennel Club, una organización social de criadores y apasionados de los perros pura raza en la provincia.

Según los datos aportados por la Secretaria de Ambiente, en San Juan, hay tres criaderos de perros inscriptos en el marco de la Ley Lara, que se realizó para los tenedores de “perros potencialmente peligrosos”. Daniel es el dueño de uno de esos establecimientos porque tiene varios canes de la raza Dogo Argentino que prepara para torneos. Uno de sus perros hace poco fue campeón y fue vendido a UD$1500; pero en costos “casi no quedó ganancia”, según afirmó el criador que vive en Albardón.

En total tiene 20 perros, algunos de otras razas como Kerry blue, Bulldog Frances y algunos Dachshund; más conocidos como “perros salchicha”.

Según la lógica de los que se dedican a esta actividad, “cada perro tiene una finalidad y es creado por algo. En el caso del Dogo Argentino, es un perro que se creó en Córdoba por un doctor que tenía ganado y era asediado por pumas y otros animales, por eso pensó en un animal que pudiera enfrentarse a este tipo de felinos”, afirmó Daniel.

Este excéntrico albardonero contó que vive de otra actividad comercial ajena a la cría de canes; y que muchas veces el particular hobby es motivo de discusión familiar por los números en rojo que deja. “De arranque la compra de un cachorro va desde los 1500 dólares dependiendo de la raza y la genética; y de ahí tenes gastos en alimento que se hacen dependiendo si el perro va a competencia o si es de mantenimiento; en veterinarios y todo el saneamiento de vacunas, en un handler (entrenador que luego presenta el perro en un torneo) y otros temas más como el espacio y mantenimiento de los equipos que usan”, afirmó.

Los canes que participan en estos torneos tienen la vida parecida a un atleta olímpico porque siguen una dieta específica y hasta los ejercitan en cintas de correr. “Se sigue un programa de entrenamiento porque se juzga la estructura y al preparado del alimento también le prestas mucha atención con la ayuda de un veterinario. Y el último tema es el tiempo donde investigas los pro y los contra de cada raza”, contó.

Para los criadores la dieta de un perro es importante. Según explicó Daniel “depende de la finalidad que se busque, si el perro va a competir el alimento te cuesta algo de 5000 pesos los 20 kilos y te dura veinte días en un perro adulto”. Y explicó que “para la etapa de mantenimiento el alimento te cuesta algo 3500 pesos una bolsa de la misma cantidad”. El número final en la comida lo termina de engrosar el invierno que es cuando más comen los animales. Incluso le hacen mezclas con otras verduras en los platillos.

“Si vos sumas todos esos gastos al final te das cuenta que no gane nada con el perro que vendí. Por eso te diría que solo crio perros para exhibirlos en torneos y no sacarle un rédito económico como si ocurre en otros casos”, justificó el hombre del insólito pasatiempo. Y agregó que “estos torneos son como en el fútbol donde tenés distintas zonas que te permiten ir avanzando. Lo que se juzga es la estructura y la belleza del perro y participas por subir lugares dentro de un ranking en la raza”.

En general las competencias son en otras provincias de Argentina y algunas ciudades famosas del mundo. El año pasado iba a ser en España uno de los eventos más esperados y este año en Brasil, pero ambos quedaron suspendidos por la pandemia.

“Hay gente que cría y vende animales en San Juan y también existe un mercado paralelo de venta que está en las redes sociales. A la par tenes gente que vende en el extranjero un perro y personas que incluso tienen criaderos de perros que entran en la Ley Lara y no están inscriptos”, contó sobre el mundillo que hay detrás de la cría de perros.

En cuanto a las peleas ilegales de perros, Daniel no negó que no existan, pero afirmó que “en San Juan son poco frecuentes y no se ve tanto como en otras provincias como Córdoba”. Y justificó que “todos los perros tienen un fin y en caso del pitbull, es para pelear. En realidad, son perros de compañía que después se lo distorsionó y ahora muchos lo entrenan para peleas porque todo depende de como sea la crianza, en casa nosotros a los los tratamos como uno más y les enseñamos a socializar”.



El tema de a poco nos introduce en la Ley Lara que surgió con mayor fuerza luego que un pitbull atacara salvajemente a una pequeña de 9 años hasta matarla. Al respecto, Daniel, que está inscripto en dicha norma, dijo que “lo que le falta a esa ley es que sea más masiva. Si vos salís a la calle te encontrás con varios perros que están sueltos y podría provocar algún daño porque no fueron criados correctamente y eso es peligroso”, finalizó.