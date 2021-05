Pintada nazi en San Juan: en la sede de Tiempo y Canal 13

En la mañana de este domingo, las paredes del edificio, ubicado sobre calle Entre Ríos, entre calles 25 de Mayo y Pedro Echagüe -Capital-, en el que funcionan dos importantes empresas periodísticas de la provincia, como diario Tiempo de San Juan y Canal 13, aparecieron con pintadas referidas a la simbología nazi. Cabe recordar que, hace unos días, un ataque similar fue observado en las paredes de la sede de un partido político en San Juan.

En cuanto a los símbolos encontrados en el domicilio de Tiempo y Canal 13, se trata de una cruz esvástica, identificada con uno de los procesos políticos más genocida de la historia de la humanidad, como es el nazismo. Sobre la descripción del segundo, sería una cruz que está dentro de un círculo, pero sobrepasando sus límites. Según pudo saber este medio, a través de información ¡

Este último descripto fue el que apareció en la pared del partido político de izquierda "Movimiento Social de los Trabajadores". Su principal dirigente, Mary Garrido, afirmó a Canal 13 que fue el pasado 4 de mayo cuando los partidarios llegaron al local y se encontraron con esa horrible imagen.

Por otro lado, Garrido manifestó que están convencidos de que las pintadas tienen un carácter político. Esto radica en que no forzaron ninguna puerta y no intentaron robarse ningún elemento del lugar. Hasta el momento, no hay datos sobre los responsable, aunque podría tratarse de las mismas personas las que vandalizaron ambos locales.

Por último, se sabe que las pintadas en el edificio de Tiempo y Canal 13 las realizaron en la madrugada del domingo ya que unos testigos afirmaron que en la noche del sábado aún no estaban. Sin embargo nadie vio a los autores, por lo que serán trascendentales las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.