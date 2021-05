Qué reparticiones públicas estarán habilitadas a pesar del confinamiento en San Juan

"En la administración pública las áreas de Salud, Desarrollo Humano y Seguridad seguirán habilitada, Educación seguirá de manera virtual. La Cámara de Diputados va a permanecer cerrado salvo personal abocado a situaciones especiales como el pago de sueldos", dijo este viernes el vicegobernador Roberto Gattoni sobre los alcances del confinamiento por 9 días anunciado por el presidente Alberto Fernández para la lucha contra el coronavirus en todo el país. El resto de las oficinas públicas no tendrá actividad presencial y el Centro Cívico no abrirá sus puertas para atención al público. Por otro lado, desde ANSES informaron que las oficinas son consideradas esenciales y las delegaciones abrirán para atención presencial de los turnos asignados y siguen con atención virtual también.

En diálogo con Estación Claridad, Gattoni aclaró que las disposiciones de confinamiento regirán en toda la provincia, no sólo para los departamentos que están considerados por Nación como de alto riesgo epidemiológico (que son los de Gran San Juan, Pocito y Caucete). "El tema de las zonas rojas es para saber qué vamos a hacer a partir del 31 de mayo", indicó.

El funcionario dijo que para después de esa fecha no podría decir cómo se seguirá en San Juan respecto de las restricciones: "vamos a ir evaluando a partir del miércoles o jueves de acuerdo a la situación en el país y en la provincia", dijo.

"Hay mucha preocupación y angustia, porque hace semanas comenzamos a ver las proyecciones en la provincia con relación a la evolución de los casos y el presidente confirmó la sensación que teníamos con relación a la aceleración de casos y la virulencia de estas cepas es muy fuerte. Hay casos que comienzan con síntomas, con tos, y en unos días están internados. Esto es muy complicado porque se ha acelerado la ocupación de camas de manera muy violenta, con lo cual en este marco estamos muy preocupados y acompañando la decisión del presidente, que nos parece acertada", expresó Gattoni.

Respecto a las medidas, si bien la provincia espera la publicación del DNU nacional donde se detallan y luego debe emitirse el correlato de la norma provincial, Gattoni afirmó la restricción será en toda la provincia, con un confinamiento total salvo para las actividades esenciales.

"La idea es que la sociedad entienda que debe quedarse en su casa. Si la norma dice que hay que moverse en lugares de cercanía, lo que dice es que no hay que irse más lejos de unas cuadras. No se puede salir de paseo, no se puede viajar porque eso es irse más allá del lugar de cercanía. No estará habilitada la actividad turística y hotelera. El feriado puente se reestablece para pensar en una semana de tres días hábiles. Hay que moverse solo. Nos quedaremos encerrados en casa 9 días esperando que la ola se detenga, después se irá analizando la situación", remarcó el Vicegobernador.