Para Salud Pública la situación en San Juan 'es crítica y hay que disminuir la circulación'

Este miércoles, San Juan registró un nuevo récord desde el inicio de la segunda ola de la pandemia: en tan sólo 24 horas se detectaron 420 nuevos infectados de coronavirus.

A raíz de esa situación, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, se refirió a cómo está la situación en la provincia y cómo serán los próximos días.

“Venimos notando un aumento de casos muy importante y, teniendo en cuenta las características de las variantes que circulan en la provincia, van a seguir aumentando. Son muchísimas las personas asintomáticas que hay y que, sin saberlo, están contagiando”, expresó Jofré en diálogo con Radio Colón.

Respecto a las medidas que se deberían tomar en la provincia para frenar el avance de la pandemia, la funcionaria fue contundente: “hay que hacer todo aquello que se pueda para disminuir la circulación de la gente, ya sea ordenarla por días, horarios, DNI. Entiendo que lo económico tiene que seguir, pero si no ordenamos a la sociedad para que circule menos, los casos no van a bajar”

En el parte de Salud emitido este miércoles se informó que la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva de San Juan es alarmante: están cubiertas el 77.4% de las camas, superando la media nacional, que es del 72%.

Al respecto, la jefa de Epidemiología dijo que “el punto al que hemos llegado en la ocupación de camas es crítico. En el sector privado está al límite y en el sector público ya fue habilitada la expansión de camas que se hizo en el Hospital Rawson. La situación es muy crítica y no queremos llegar al punto de que no haya camas cuando un paciente lo necesite. Las medias tienen que ser tomadas ya y la población tiene que entender y tomar conciencia de que hay que cumplirlas y salir sólo para lo indispensable. No tenemos que esperar a que nos digan qué tenemos que hacer”

Otros de los puntos que preocupan a las autoridades tiene que ver con el aumento de la letalidad y la evolución de la enfermedad en los jóvenes.

“Con los partes diarios hemos podido observar un claro aumento de la letalidad. También preocupa el rango etario de las personas que están falleciendo, que son personas jóvenes y sin ningún factor de riesgo”, explicó.

“En los jóvenes la evolución de enfermedad es rapidísima. Comienzan con síntomas y a las 48 horas están en estado crítico”, finalizó.

Un dato importante a tener en cuenta:

La especialista remarcó la importancia del uso del barbijo y de alcohol. Al respecto hizo hincapié en la importancia de usar alcohol al 70% y no al 95%.

Uno de los motivos para utilizar el alcohol al 70% en vez del alcohol al 95% para desinfectar las superficies es la eficacia. La clave de su eficacia reside en la velocidad con la que lo hacen. Mientras el alcohol 95% deshidrata demasiado rápido a los patógenos, el alcohol diluido al 70% lo hace de una manera más lenta llegando mejor al microorganismo (en este caso el COVID-19), pero de una forma más eficaz.