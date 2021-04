Mandan al Malbrán una veintena de muestras para saber si hay variantes de COVID-19 en San Juan

Las mal llamadas "nuevas cepas" de coronavirus son una preocupación prioritaria en Salud Pública de todo el país y en busca de estas variantes y su estudio, se ha dispuesto desde Nación un programa de Vigilancia Genómica, que incluye que San Juan envíe unas muestras para analizar en el Instituto Malbrán. Esto no quiere decir que haya casos sospechosos de nuevas variantes de COVID en San Juan sino que se eligen al azar para el estudio.

Según explicó a Tiempo de San Juan, el Jefe de Bioquímica de Salud Pública provincial, Raúl Vallejos, en San Juan no hay nuevas variantes confirmadas. En este caso, "nos asignaron un cupo de 15 muestras pero tenemos intenciones de enviar 20. Esto es con todas las provincias pero como una especie de turno, a San Juan, junto con otras 4 provincias, nos tocaría la semana que viene enviar el cupo y dentro de 4 semanas otra tanda".

El especialista contó que se trata de una vigilancia genómica para ver su hay casos que se relacionan con alguna variante o son de la original, dijo. Remarcó que las muestras son elegidas en el Laboratorio local "lo más al azar posible, por ejemplo, 1 de Jáchal masculino/ adulto mayor; 1 de Sarmiento femenino/ joven... Y así hasta 15 que no estén relacionados entre sí, que tengan una PCR con alta carga viral, o sea una muestra de 15 hisopos de la provincia cada 4 semanas".

El estudio de estos casos planteado por Nación tiene como objetivo conocer la dinámica y la diversidad de la población viral de SARS-CoV-2, que podría provenir de diferentes variantes que llegaron de Brasil, Reino Unido, Europa y Sudáfrica y de las cuales ya hay varios registros en el país, pero no en San Juan. Son dos acciones distintas del mismo estudio.

Por otro lado, San Juan mandó a principios de abril dos muestras del Malbrán, no al azar y sí con presunciones de que son variantes. Se trata de una persona que se había puesto la vacuna y se había reinfectado, del que todavía no responden; y el otro caso comunicaron que lo descartaron porque la PCR que repitieron en el Malbrán dio carga viral baja y no se puede secuenciar, también era un caso de reinfección, aseguró Vallejos.