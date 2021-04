Vacunación de los docentes en San Juan: poca afluencia y confusión

Este miércoles, desde el Ministerio de Salud Pública de San Juan dieron a conocer su preocupación por la escasa afluencia de docentes a los centros de vacunación para inocularse las dosis contra el Covid-19. Tiempo de San Juan visitó en la tarde el Estadio Aldo Cantoni, principal centro de imnunización contra el virus. Pocos docentes y mucha confusión.

El horario de atención habitual en la tarde es de 16 a 19.30. Hoy estuvo abierto para la vacunación de los adultos mayores y docentes. Pero, tal como indicaron desde la cartera sanitaria, los maestros destinatarios de las dosis: Educación Inicial, Especial, jardines maternales y directivos de primer, segundo y tercer grado, acudieron a cuenta gotas. A las 17.30 recién completaron la burbuja para suministrar la vacuna. Fue cuando completaron las cinco personas necesarias para abrir el frasco que está preparado con cinco dosis.

El andarivel de los docentes, vacío. Al otro lado, la correcta asistencia de los adultos mayores a vacunarse.

Según Julieta Pereyra, colaboradora de Salud Pública en el Programa Provincial de Inmunización, dijo a este medio que la cantidad de docentes es escasa y hay mala difusión de la información. Se presenta una confusión y asisten docentes secundarios, que aún no están habilitados para recibir la vacuna. La situación se repite conforme pasan los días y los equipos sanitarios pasan inactivos varias horas hasta que llegan nuevos pacientes.

Sobre esta poca afluencia, el líder de Udap, Luis Lucero, comentó que es un síntoma ya que la vacunación no es obligatoria. "Vamos a presentar un documento a Educación para pedir un informe que nos diga el total de personal docente vacunado, los que no y otros detalles", dijo a Radio Sarmiento. Y agregó que es Salud Pública los que tienen que "aceitar el sistema". "Me consta que el sistema de vacunación de la provincia es muy bueno con respecto a otros lugares, la calidad de atención por ejemplo. Pero el tema administrativo es que debe mejorar para que el docente sea vacunado lo más rápido posible", enfatizó.