El "súperbarbijo" del Conicet en San Juan: ¿una alternativa difícil de conseguir?

Ni bien salió al mercado, el apodado “súperbarbijo” del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) tuvo una explosión de adeptos que lo compraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Este elemento de protección preventiva contra el Covid-19 es producto de la investigación del instituto nacional en conjunto con una PyMe. Y fue reconocido por científicos de fuste como un gran avance argentino. Sin embargo, en San Juan es difícil conseguirlo. Dos farmacias locales le bajaron el pulgar para traerlos, al menos en el corto plazo.

Cómo funciona. El barbijo, cuyo nombre específico es Atom Protect, dista mucho de ser el simple tapabocas de tela que se usan a diario por la mayoría de los ciudadanos argentinos. En ellos, el virus siempre queda pegado en la tela del lado exterior, viviendo allí y estando en forma activa durante su ciclo de vida. Pudiendo incluso traspasarla si la confección y materiales no son los adecuados. Las mascarillas del Conicet son auto sanitizantes gracias a su nanotecnología. Es decir, mata a los virus, hongos y bacterias a su contacto, eliminando el riesgo de contagio. Tiene, según los expertos, la misma efectividad que 15 barbijos descartables.

Quién lo fabricó. Creado por científicas del Conicet, la UBA y la Universidad de San Martín (Unsam), con el apoyo de la pyme textil Kovi, quien tiene la licencia exclusiva para la producción. El barbijo, además, se encuentra certificado por Nelson Labs -un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos.

La situación en San Juan. Conseguir la mascarilla en la provincia, como se mencionó anteriormente, no es sencillo. Tiempo de San Juan consultó con las dos farmacias más importantes de la provincia, San Martín y Echegaray. Las encargadas comentaron que las empresas no tienen en mira la compra de ese tipo de mascarilla. Prefieren comercializar el barbijo común para cirujano, que es más económico. El tema del costo es vital. La empresa Kovi vende el barbijo Conicet por 10 unidades a 4.390 pesos, vía online. Mientras que las 10 mascarillas comunes no superan los 700 pesos. Además, según dijeron las dependientas locales, aún no hay suficiente demanda. Sí puede conseguirse, por 600 pesos, un súperbarbijo en la farmacia ubicada frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. En otros farmacias, como Farmacia Cuyo, aseguraron que pidieron un lote de este tipo de protección y que están próximos a ingresar. En ese caso, en cuanto lleguen, se venderán a aproximadamente 400 pesos, informaron. "Hay que caminar", cómo decia Lita de Lazzari.

Quiénes sí tienen disponibilidad. De momento, los únicos que tiene acceso seguro son las reparticiones nacionales que tienen sede en la provincia. Pero les llegan a cuenta gotas. Incluso algunos becarios del Conicet iniciaron gestiones para adquirirlos, aunque no hubo novedades.