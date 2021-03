Se activó el protocolo en un colegio privado de San Juan por dos sospechosos

Este martes en horas de la mañana se confirmó que el Colegio La Inmaculada decidió enviar a la casa a los alumnos de dos cursos de cuarto año por casos sospechosos de coronavirus. Se trata de dos burbujas -de unos 14 alumnos cada uno- de quienes debían esta semana cumplir con la presencialidad.

Además, esta jornada también se confirmó que en la escuela Ángel de Rojas informó por un comunicado que se detectaron dos contagios dentro de la institución. En el escrito, firmado por la vicedirectora, informaron que la directora de la institución y su secretaria contrajeron el virus, pero que no suspenderán las clases debido a que no asisten al establecimiento desde el pasado viernes y no han tenido contacto con nadie de la escuela. Sin embargo, aquellos padres que no quieran mandar a sus hijos a clases podrán no hacerlo y sólo deberán justificar la falta con una nota.