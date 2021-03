Qué pasó con la 'Ley Lara' para controlar perros peligrosos en San Juan

Desde que se sancionó el 17 de diciembre último la primera ley provincial que regula la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos hasta hoy, se dieron nuevos ataques de este tipo de animales en San Juan, el último hace pocas horas contra una niña de 4 años. Esto da cuenta de la necesidad de ponerla en práctica cuanto antes, algo que aún no se consigue oficialmente. La ley se denomina también Lara, ya que se aceleró la aprobación de esta herramienta cuando en septiembre, Lara Agüero, de 9 años, murió en las fauces de un pitbull cerca de su casa en Rawson.

¿Qué pasó con la norma? "Esta ley tiene 90 días para su reglamentación o puesta en marcha. Estamos en tiempo", dijo este jueves Alejandra Cano, a cargo del programa de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos de la Secretaría de Ambiente, en diálogo con Radio Colón.

La funcionaria dijo que se están preparando para poner a punto la aplicación de esta norma ya que es "bastante la tarea que prevé" y aseguró que la semana que viene se harán anuncios sobre este tema.

Cano dijo que en su área se controla la tenencia de animales bajo dos normas, la de tenencia responsable de mascotas en general que antecede a la aprobada en diciembre, que refiere en particular a animales potencialmente peligrosos como son los perros de razas grandes.

Dijo que lo que instrumentarán desde su oficina es "fiscalizar el no control por parte de sus propietarios de estos animales", como prevé la norma, pero no dio detalles sobre qué y cómo lo harán. Sí recordó que los que no cumplan con la ley tendrán sanciones monetarias y remarcó que los últimos casos de ataques registrados en la provincia tienen como protagonistas a animales con propietarios identificados.

Familiares de Lara Agüero estuvieron en diciembre reclamando la sanción de la ley.

La norma creó el Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos y fija que los animales deben ser identificados por sus dueños mediante la colocación de un microchip homologado de lectura polivalente, entre otros puntos.

La norma considera perros de razas potencialmente peligrosas a aquellos que por su contextura física, fuerza mandibular, capacidad de mordedura puedan causar la muerte o lesiones a personas y animales; y los cruces entre las razas que obtengan una tipología similar. Menciona como ejemplos a razas como Bull Terrier, Pit Bull, Akita lnu, Dogo de Burdeos, American Staffordshire Terrier Bullmastif, Doberman, Dogo Argentino, Cane Corso, Fila Brasileño, Mastín Napolitano, Tosa Inu, Presa Canario, Rottweiler y Staffordshire.