Turnos, recreos, fechas y burbujas: todos los detalles de la vuelta a clases en San Juan

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó este viernes el regreso a clases en Argentina y San Juan sumará nuevos lineamientos después de haber sido pionera con la vuelta a las presenciales en todo el país en agosto del 2020. "Cada distrito puede organizarse según sus características propias de cada jurisdicción. Nosotros con las 24 jurisdicciones educativas hemos planteado que la presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Esto implica un regreso seguro con protocolos que se hacen sobre la base del distanciamiento físico: no pueden volver todos los chicos de manera simultánea", dijo Trotta en rueda de prensa.

Se establecerán “bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela”, indicó. Y agregó que "el año pasado hubo presencialidad y no había vacunas. Estamos esperando la llegada de más dosis para vacunar a 1.400.000 docentes y no docentes en todo el país. No solo por esto debatimos con los gremios, sino también por las paritarias”, enfatizó.

En San Juan la vuelta a clases será el 1 de marzo en todos los niveles, según informaron desde el departamento de prensa de la cartera educativa a este diario. Además el ministro Felipe De Los Ríos dio nuevos detalles de cómo será la nueva presencialidad en la provincia. "El regreso a clase será con alternancia, esto quiere decir que van ir rotando los grupos que asistan", sostuvo en Radio Sarmiento este viernes.

Y agregó que "en esta nueva vuelta a clases se estableció que la sala de 3 es una necesidad en el sistema, pero la cantidad de chicos no puede ser la mitad sino menos para poder contener el contacto, por eso vamos a tratar que el maestro o maestra de nivel inicial esté muy pendiente de ellos. En principio serían más de dos grupos con nivel inicial, todo depende de algo que es fundamental: que entre ellos se establezca 1,50 de distancia, por eso se va a evaluar dependiendo del establecimiento educativo".

En nivel primario, el sistema bimodal (presencial-virtual) será con rotación cada tres días. Es decir que un grupo irá la primera semana tres días de manera presencial y dos lo hará a distancia. A la semana siguiente, el grupo que fue tres días de manera presencial irá sólo dos, y los que fueron dos irán tres veces. De esa forma, cada alumno tendrá diez clases presenciales al mes.

En cuanto al nivel secundario, el jefe de la cartera de Educación explicó que los alumnos asistirán de manera presencial semana de por medio.

Cabe recordar que en cada aula no podrá haber más de 15 alumnos para poder cumplir con el protocolo sanitario, mientras que la disposición de alumnos en las aulas será mediante el sistema de burbuja, con bancos enfrentados o alineados, donde se deberá respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada alumno.

¿Qué pasa si un docente se contagia?

El ministro explicó que en esos casos "entra a correr la licencia por enfermedad, pero no se va interrumpir el ciclo de enseñanza". Es decir que se cubrirá a ese posible paciente contagiado con Covid-19 con un docente suplente del Ministerio hasta que el titular esté en condiciones de retomar a sus funciones.

¿Y si se contagia un alumno?

"En esos casos primero se debe establecer que efectivamente se trate de un contagio por coronavirus, si se logró comprobar entonces se realiza una trazabilidad y se suspende la actividad de ese grupo", afirmó el funcionario en Radio Sarmiento.

¿Dónde se realizan las inscripciones?

Se van a establecer sedes por departamentos para que los padres que no cuentan con una movilidad puedan inscribir a sus hijos, dichas sedes de momento no fueron informadas.

¿Qué pasa con los recreos?

Los recreos serán escalonados. Habrá de 5 a 10 minutos de diferencia para que los chicos salgan al recreo y estarán agrupados por zonas. También el ingreso y el egreso a las aulas será con el mismo procedimiento para evitar los conglomerados. Por otra parte el ministro sostuvo que buscan no mezclar a la comunidad en general con los alumnos, por lo que se están llevando nuevos lineamientos con el Ministerio de Gobierno en materia de transporte.

El resto de los protocolos serán similares a los que se implementaron durante el primer regreso a clases, donde San Juan fue pionera en agosto del 2020. Desde la utilización de kits sanitarios para todos los alumnos y el personal docente y no docente, al registro de temperatura a los que ingresan al establecimiento educativo y la utilización del barbijo. En los siguientes videos reviví cómo funcionó el protocolo el año pasado:

Por otra parte el escenario del país indica que este año será distinto a lo que se vivió con el primer año de pandemia. Ya que provincias como la nuestra, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, La Pampa y Neuquén iniciaron esta semana las actividades del ciclo lectivo 2021 con cuestiones administrativas y el dictado de materias para alumnos de trayectorias débiles que debían incorporar contenidos correspondientes al 2020 para que puedan transitar este nuevo año con el sistema bimodal que combinará clases presenciales y virtuales.