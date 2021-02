Como en el caso de Úrsula: en San Juan también hubo tres policías femicidas

Matías Ezequiel Martínez es el policía femicida que mató a Úrsula Bahillo, la joven de 18 años de Rojas, que fue asesinada de 30 puñaladas. En San Juan, en los últimos 21 años hubo tres femicidios cuyos victimarios fueron agentes de las fuerzas de seguridad. El primer caso sucedió en el 2007, el ex cabo Aldo Enrique Castro mató a puñaladas a su ex pareja. Diez años después, Claudio Sánchez mató a su esposa y luego se suicidó. En el 2019, el agente Matías Mallea asesinó de un tiro en la cara a su novia, Celeste Luna. En este último caso, el uniformado intentó escapar de la Justicia asegurando que su pareja se había suicidado.

El femicidio de Úrsula conmueve al país y demostró que otra vez ni la Justicia, ni las instituciones estuvieron para resguardar a la joven, quien denunció en 17 oportunidades a su asesino por hostigarla, amenazarla y golpearla. Incluso, el femicida prestó servicios en la policía de Buenos Aires cuando ya tenía una denuncia de violencia de género registrada en el 2017, realizada por su ex novia.

El primer femicidio registrado después del año 2000 con un femicida policía data del 2007. Marisa Elina Videla fue salvajemente agredida el 28 de junio del 2007 por su ex marido, el ex cabo de la Policía de San Juan, Aldo Enrique Castro. Tras una discusión en la calle, en Santa Lucía, la mató de 21 puñaladas. Videla, de 38 años, había roto la relación sentimental que la unía con el uniformado, que insistía con rehacer la pareja. Castro tenía antecedentes por golpear a su anterior esposa y por haber baleado a su ex cuñada. La hija de Videla fue testigo del asesinato.

El 4 de abril del 2017 el cabo Claudio Sánchez, cerca de la edad jubilatoria, asesinó a su mujer, y luego se suicidó. Todo ocurrió en el barrio Pocito Norte. Aparentemente una discusión por temas económicos habría sido el inicio de la tragedia. El matrimonio tenía 4 hijos, ninguno estaba en el lugar del hecho cuando ocurrió el femicidio. Fueron los vecinos quienes llamaron a las fuerzas de seguridad luego de escuchar tres tiros en la casa del policía de la comisaría 3º. Fueron velados juntos.

El 15 de diciembre del 2019 Celeste Luna fue asesinada por su novio, Matías Mallea, en el interior de la vivienda que compartían en Villa Hipódromo, Rawson. En un principio, Mallea dijo que la joven se había suicidado. Luego de una serie de pericias, se determinó que el uniformado tenía pólvora en las manos. El acusado fue procesado por homicidio doblemente agravado, pero la defensa del imputado apeló el fallo e insisten con que fue un accidente.