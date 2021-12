En el año clausuraron 5 heladerías en San Juan

Uno de los alimentos más demandados durante los meses de calor es el helado, y ante esta situación desde el Departamento de Medicina Sanitaria de Salud Pública están realizando los controles correspondientes para evitar complicaciones en la salud de la población. En este contexto, durante este año, desde que inició la temporada, han clausurado 5 heladerías por distintos motivos.

“Fueron 5 heladerías clausuradas en el año, pero ya están habilitadas. Algunas eran porque no estaban habilitadas o porque no cumplían con el código alimentario y otras porque los productos no estaban rotulados”, comentó a Tiempo de San Juan el titular de la repartición, Roque Elizondo. Sobre el último motivo que llevó a la clausura de los locales, Elizondo aclaró que es importante la rotulación del producto, ya que en la misma detalla no solo la fecha de elaboración, sino de caducidad.

Sobre el control en este tipo de comercios, Elizondo aclaró que están todos los días trabajando junto con los inspectores, ya que es temporada de alta demanda, por lo que los controles deben ser más exhaustivos. También pidió a la población que, si detectan algún tipo de irregularidad no solo en heladerías sino en cualquier lugar de comida, que realicen la denuncia para evitar inconvenientes en la salud de la sociedad.