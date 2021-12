Cómo ser un paseador de perros en San Juan

Gabo Nicolía tiene 30 años, y hace dos que se dedica a pasear perros en San Juan. Actualmente cuenta con alrededor de 10 animales a su cargo, algunos con una rutina marcada de días y recorridos, otros un poco más fluctuantes. Según detalla, es un trabajo que requiere el doble de atención y de paciencia, pues se trata de las mascotas de otras personas.

Quienes se dedica a ello lo toman con toda la seriedad que requiere cualquier trabajo. El auxiliar de veterinaria comenta que, en su caso, por ejemplo, al contactarse el dueño de animal para contratar su servicio, lo primero que hace es conocer a quien se va a pasear. Ese primer contacto es fundamental. Luego realiza un recorrido simple para estudiar el comportamiento del animal en la calle, su actitud ante la presencia de otros animales, si es obediente o si por el contrario hay que ser firme para evitar que escape.

“Me fijo mucho en la salud del animal, la edad, si está o no acostumbrado a salir. Hago paseos de 45 minutos o una hora, dependiendo de la edad y del clima, ya que no puedo sacar un perro una hora cuando es grande y no está acostumbrado. Hay que revisar si tiene problemas de salud o sigue algún tratamiento”, resalta Gabo.

Para poder ser paseador de perros hay que ser conscientes del grado de responsabilidad que se carga, debido a que se trata de un animal ajeno. “Te lo entregan con toda la confianza del mundo, y hay que hacer sentir a los dueños el compromiso que tenes con tu trabajo y con el perro”, afirma Gabo, remarcando que la atención sobre el can debe ser en todo momento, pendiente que no les pase nada, que tengan agua, hacerlos jugar un poco, enseñarles a que crucen la calle, a que respeten. “Hay que tener un vínculo de confianza, de juego, pero deben saber que tienen que respetar, marcar distancia para que el animal entienda que uno es quien lleva el paseo”.

Sobre la demanda, el paseador reconoce que hay muchos sanjuaninos que por distintos motivos no cuentan con tiempo para poder sacar a sus perros a dar un recorrido, por lo que buscan a personas que hagan ese servicio. Por lo general el contacto es por redes sociales o por el famoso “de boca en boca”, llegando a nuevos clientes por recomendaciones. La remuneración varía de la cantidad de paseos, la condición en la que se encuentre la mascota y también va mucho de la confianza que se tenga con quien contrata el servicio. En el caso de Gabo, reconoce que él no ha tenido inconvenientes, pero como en todos lados, hay personas que pueden considerar caro el servicio. En su caso particular, por ejemplo, cobra $1000 el paseo de tres veces a la semana.

Puede parecer un trabajo sencillo pasar a buscar al perro por su domicilio, llevarlo a caminar un par de cuadras y regresar, pero para realizar un buen trabajo se debe tener un cariño especial hacia los animales, paciencia para poder tratar con ellos y dedicación en lo que se hace.